- Uluslararası Mersin Maratonu başladı

- Uluslararası Mersin Maratonu başladıMersin Valiliği himayesinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü yapılan Uluslararası Mersin Maratonu, tekerlekli sandalye koşusuyla başladıBu yıl 6 kategoride düzenlenecek maratona, 130 binden fazla kişi katılacakMERSİN - Mersin Valiliği himayesinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü yapılan Uluslararası Mersin Maratonu, tekerlekli sandalye koşusuyla başladı. Bu yıl 6 kategoride düzenlenecek maratona, 130 binden fazla kişi katılacak. 4'üncü Uluslararası Mersin Maratonu, renkli görüntülerle başladı. Bu yıl, profesyonel sporcuların da katılacağı 42 kilometre maraton, 15 kilometre koşusu, 5 kilometre halk koşusu, çocuk maratonu, özel sporcular koşusu ve tekerlekli sandalye koşusu yapılacak. Maraton, tekerlekli sandalye koşuşu ile başladı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz tarafından startı verilen tekerlikli sandalye koşusunun ardından, 42 kilometre maraton koşusu başladı. 6 kategoride gerçekleştirilen maratona bu yıl 130 bin kişinin üzerinde sporcu ve vatandaş kayıt yaptırdı. Start öncesi konuşan Başkan Kocamaz, 4 yıl önce maraton koşusunu düzenlemeye başladıklarını söyledi. Her yıl artan sayılarla maratonu gerçekleştirdiklerini vurgulayan Kocamaz, "Bu yılki hedefimiz 100 bindi ancak 30 bin aşarak 130 bin kişinin üzerinde sporcu ve vatandaş katılacak. Bu şunu gösteriyor. Önümüzdeki yılki hedefimiz 200 bin olacak. Bu güzel bir etkinlik. Sporun her türlüsüne destek veriyoruz ama bu uluslararası bir olay ve dünyada dikkat çeken bir hadise olduğu için de ilginin daha fazla olduğu görülüyor. Vatandaşlarımız da bu işi sahiplenmiş durumda. Mersin'de oluşturulacak bir maraton kültürüyle Mersin'i tanıtmada çok büyük mesafe kat edeceğimizi düşünüyorum. Bildiğiniz gibi biz tour off Mersin'i de başlatmıştık. O turnuva vesilesiyle de Mersin'i tanıyan uluslararası sporculardan 100'ün üzerinde bir rakam Mersin'de kamp yapıyor. Dolayısıyla attığımız taşın, ürküttüğümüz kurbağaya değdiğini düşünüyoruz. Gelecek yıllarda özellikle 2013 yılında yapılan Akdeniz Oyunları vesilesiyle Mersin'de bir kültür oluşmaya başladı. O tesisleri dolu dolu kullanabilirsek, Mersin hak ettiği yere hızlı bir şekilde ulaşacak. Burada önemli olan maraton koşan, uluslararası derece yapan sporcular. Burada 11 ülkeden 50'in üzerinde sporcu katılıyor. Toplamda ise maratona 200'ün üzerinde maratoncu katıldı" şeklinde konuştu.