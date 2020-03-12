Uluslararası Mersin Maratonu korona virüs nedeniyle ertelendi
MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi gerçekleştirilecek olan Uluslararası Mersin Maratonu, neredeyse tüm dünyaya yayılan korona virüsü nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
12.03.2020 17:46 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:46
MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi gerçekleştirilecek olan Uluslararası Mersin Maratonu, neredeyse tüm dünyaya yayılan korona virüsü nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 'Herkes Koşar Mersin'e' sloganıyla 5'incisini düzenleyeceği Uluslararası Mersin Maratonu'nu 22 Mart'ta gerçekleştirecekti. Ancak Çin'de ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan korona virüs nedeniyle maraton ertelendi. Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden edinilen bilgiye göre maraton ileri bir tarihte yapılacak. - MERSİN
Mersin Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 'Herkes Koşar Mersin'e' sloganıyla 5'incisini düzenleyeceği Uluslararası Mersin Maratonu'nu 22 Mart'ta gerçekleştirecekti. Ancak Çin'de ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan korona virüs nedeniyle maraton ertelendi. Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden edinilen bilgiye göre maraton ileri bir tarihte yapılacak. - MERSİN
Kaynak: İHA
Etiketler : Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Güncel
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