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Uluslararası Mersin Maratonu koronavirüs nedeniyle ertelendi

Mersin'de bu yıl 5'incisi düzenlenmesi planlanan Uluslararası Mersin Maratonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendi.

12.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:00
Uluslararası Mersin Maratonu koronavirüs nedeniyle ertelendi
Mersin 'de bu yıl 5'incisi düzenlenmesi planlanan Uluslararası Mersin Maratonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 22 Mart'ta kentte "Herkes Koşar Mersin'e" sloganıyla gerçekleştirilecek olan Uluslararası Mersin Maratonu'nun koronavirüs önlemleri kapsamında erteleme kararı alındığını belirtti.
Seçer, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) "Silver Label" kategorisinde sınıflandırılan maratonun daha sonra belirlenecek bir tarihte yapılacağını kaydetti.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Mersin Büyükşehir Belediyesi, 22 Mart, Mersin, Spor

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