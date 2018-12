Uluslararası Mersin Maratonu'na Doğru

05 Aralık 2018 Çarşamba 12:32



05 Aralık 2018 Çarşamba 12:32

Bu yıl 4. kez düzenlenecek Uluslararası Mersin Maratonu'nun tanıtım toplantısı İstanbul'da gerçekleşti.Mersin'de 16 Aralık Pazar günü yapılacak maratonun tanıtımı için Taksim Divan Otel'de düzenlenen basın toplantısına Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Yasin Taş, federasyon eski başkanı Mehmet Terzi ve milli atlet Elvan Abeylegesse katıldı.Mersin'in her geçen gün bir spor kenti haline geldiğini söyleyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Mersin köklü değişimler yaşıyor. Her geçen gün kendine kattığı yeniliklerle hem Türkiye hem de dünya çapında birçok ilke imza atıyor. Spor, Mersin'i Mersin yapan en önemli varlıklarımızdan biridir. Spor birlik, barış, kardeşlik demektir. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak dünyanın sayılı spor merkezi haline getirmek vizyonuyla düzenlediğimiz organizasyonlarla adımızdan söz ettiriyoruz. Atletizm, okçuluk, plaj voleybolu, tenis gibi organizasyonlar bir spor kenti olduğumuzu gösterdik." diye konuştu."Altın kategori hedefine doğru emin adımlarla ilerliyoruz"Uluslararası Mersin Maratonu'nun bu yıl 4.'sü düzenleneceğini ve her geçen gün ilginin arttığını dile getiren Kocamaz, "Dört yıldır düzeliyor olmamıza rağmen beş yıldız derecesi alarak dünyanın en iyi 56 organizasyonundan biri olmayı başardık. Altın kategori hedefine doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Maratonu her yıl bir temayla yapıyoruz. Bu yıl engelleri aşmak temasıyla 'Mersin'e koş, Mersin'de koş' diyoruz. Dünyanın birçok yerinden yüzlerce sporcu Mersin'de buluşacak, tarih ile doğanın iç içe girdiği ortamda ter dökeceğiz. Bu yıl maratona 100 bin katılımı hedefliyorduk ancak şimdiden 110 bini aşmış durumdayız." ifadelerini kullandı.Kocamaz, spor sayesinde tüm vatandaşları bir araya getirebildiklerini vurgulayarak, "Bir işi başlatmaktan önemlisi onu sürdürebilmektir. Mersinlilik ruhunu, kente aidiyeti oluşturmak istiyoruz. Herkesin siyasi görüşü, kökeni, inancı farklı. İnsanları bir araya getirecek aktiviteler yapmamız lazım. Şu anda bu iş yerel yönetimin gayretiyle oluyor. Odaların, derneklerin, resmi kuruluşların bu işin içinde olması halkın da motivasyonunu arttırıyor hem de gelecek yıllar için bize umut veriyor." değerlendirmesinde bulundu.Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Yasin Taş ise "Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne atletizme yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Şu anda bronz seviyesinde. Dünyada bu seviyede 32 yarışma var. Umarım silver seviyesini de görürüz." dedi.Maratona erkeklerde 10, kadınlarda 8 elit sporcunun katılacağı belirtildi.