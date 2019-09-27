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Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu

Türkiye Bisiklet Federasyonu öncülüğünde, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu, Meram ve Karatay belediyelerinin sponsorluklarıyla düzenlenen Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu başladı.

27.09.2019 15:48Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu
Türkiye Bisiklet Federasyonu öncülüğünde, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu, Meram ve Karatay belediyelerinin sponsorluklarıyla düzenlenen Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu başladı.
Konya Anıt Meydanı'nda başlayan ve 8 ülkeden 10 takımın yarıştığı turun birinci etabı, Hatunsaray ve Akören güzergahının ardından Mevlana Kültür Merkezi'nde tamamlandı.
Toplam 409 kilometre koşulacak turun 127 kilometrelik ilk etabını Torku Şekerspor'dan Batuhan Özgür birinci, Cezayir'den Hamza Yacine ikinci ve Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyespor'dan Ahmet Örken üçüncü tamamladı.
Tur, ikinci ve üçüncü etapların ardından 29 Eylül Pazar günü sona erecek.

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Mevlana Celaleddin Rumi, Konya, Spor

Kaynak: AA

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