22.06.2019 00:00
Haberler » Güncel » Haber

Uluslararası Mitiga Havaalanı'nda uçuşlar yeniden başladı

Uluslararası Mitiga Havaalanı

Libya'nın başkenti Trablus'taki Mitiga Uluslararası Havaalanı'nda uçuşlar tekrar başladı.

Libya 'nın başkenti Trablus 'taki Mitiga Uluslararası Havaalanı'nda uçuşlar tekrar başladı.
Mitiga Uluslararası Havaalanı yönetiminin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, seferler yaklaşık iki saatlik aranın ardından yeniden başladı.
Açıklamada, İstanbul 'dan kalkan Afrika Hava Yollarına ait uçağın gelişi için havaalanının uçuşlara tekrar açıldığı aktarıldı.
Açıklamada ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.
Mitiga Uluslararası Havaalanı'na kaynağı bilinmeyen roketler düşmesi nedeniyle seferler askıya alınmıştı.
Kaynak: AA
Libya , Trablus , Güncel

Son Dakika Haberleri
01:38 Viyadükteki bariyerlere çarpan TIR'daki domatesler kafenin üzerine döküldü
01:33 Otomobilin altına giren yılanı, itfaiye çıkardı
01:17 Silivri'de konteyner yangını
01:09 Denizli'de internet dolandırıcılığı operasyonu
01:04 Kazara iki kişiyi vurunca kalp kirizi geçirdi - AFYONKARAHİSAR
00:54 Amasya Genelgesi'nin 100. yılı kutlamaları
00:52 Bilecik'te ev yangını