Uluslararası mülkiyet tartışmaları TARBİS ile çözüme kavuşuyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen Tapu Arşiv Bilgi Sistemi (TARBİS) sayesinde, belgelerin büyük kısmı dijital ortama aktarılarak, yurt içi ve yurt dışında mülkiyetle ilgili problemler hızlı şekilde çözülüyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, mülkiyetle ilgili arşiv belgelerinin daha etkin muhafazasını ve kullanımını sağlamak amacıyla 2009 yılında TARBİS projesi hayata geçirildi.

Bugüne kadar Arşiv Daire Başkanlığı bünyesindeki belgelerin büyük bir kısmının dijital ortama aktarıldığı sistemde, mevcut arşiv belgelerinin giriş çıkışı ve kullanım bilgilerine ait istatistiki veriler tutularak, belgelere ilişkin her türlü raporlama yapılabiliyor.

Sistem sayesinde, mevcut fihrist sistemine göre tespiti mümkün olmayan tapu kayıtlarına, taşınmaz ve malikleri ile ilgili indeks bilgilerinin sayısal ortama aktarılması sonucu oluşan yeni dokümantasyon sistemi ile daha kolay ve hızlı ulaşılabiliyor.

Projeye konu olan arşiv belgeleri, yurt dışı zabıt-kayıt defterleri, İstanbul Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğünün arşivindeki temessük defterleri, köy ve yayla sınır kayıtları ile mera tahsis kararları, hasılat kayıtları ve tapu tahrir defterlerinden oluşuyor.

Öte yandan, diğer kurum ve kuruluşlara sayısal ortamda bilgi ve belge desteğinin de verildiği TARBİS sayesinde, zamandan büyük ölçüde tasarruf sağlanıyor.

Belgeler asırlarca yaşatılabilecek

Osmanlı Devleti'nin hakim olduğu topraklarda daha sonra kurulan devletlerin birinci derecede başvuru kaynağı olan belgelerin mikrofilm ve dijital kopyaları da sisteme alındı.

Böylece Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Filistin, Gürcistan, Hırvatistan, Irak, İsrail, Karadağ, Kıbrıs Rum Kesimi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova, Libya, Lübnan, Macaristan, Makedonya, Moldova, Romanya, Sırbistan, Suriye, Suudi Arabistan, Ukrayna, Ürdün, Yemen ve Yunanistan'ın da bulunduğu, Türkiye ile tarihi bağı olan ülkelere hızlı ve güvenli şekilde arşiv desteği veriliyor.

Uluslararası düzeyde mülkiyetle ilgili pek çok problem de bu kayıtlar kullanılarak çözüme kavuşturuluyor.

Çalışmalar, çoğunluğu "birinci derecede korunması gereken taşınabilir kültür varlığı" niteliğindeki belgelerin asılları yerine mikrofilm veya dijital kopyaları üzerinde yürütüleceğinden, belge aslının yıpranması önlenerek, uzun yıllar saklanması da sağlanacak.

Kaynak: AA