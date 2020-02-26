Uluslararası Müslüman Entelektüeller İbn Haldun Üniversitesi'nde buluştu

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) ile İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu (ICYF) iş birliğiyle Başakşehir Yerleşkesinde düzenlenen Uluslararası Müslüman Entelektüeller Forumunda (IMIF 2020) dünyanın dört bir yanından akademisyenler ile genç Müslüman aktivistleri bir araya geldi. Dijital çağda Müslüman gençliğin kimliği ve değerleri, küreselleşmiş bir dünyada ahlak ve arayışlar gibi Müslüman gençliği ilgilendiren pek çok konuya temas edilen IMIF 2020'de, iki gün boyunca, ötekileştirme, İslamofobi ve genç göçü gibi sorunlara değinilen birçok oturum ve atölyeler gerçekleştirildi.

İslam dünyasının ve Müslüman gençliğin güncel sorunlarının tartışıldığı programda konuşan İHÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, "Bugün burada bizi bir araya getiren şey, Müslüman gençliğe, İslam dünyasının ve tüm insanlığın geleceğine dair bir rüyamızın olması" dedi.

"Müslümanlar çalıştıkları alanın en iyisi olmalı"

Forumun temasının fikrî bağımsızlık olduğunu hatırlatan Prof. Şentürk, fikrî bağımsızlık olmadan hiçbir alanda tam bağımsız olunamayacağının, aynı şekilde entelektüel bir güç merkezi haline gelmeden, politikada da ekonomide de teknolojide de bir güç haline gelinemeyeceğinin altını çizdi. Tarihte birçok irili ufaklı toplumun, boyundurukları altına girdikleri başka devletlerce asimile edildiğini söyleyen Prof. Şentürk, Müslümanların ise asimile edilemediğini çünkü güçlerini Kur'an'dan aldıklarını, öncelikle fikrî üretimleriyle hayatiyetlerini koruduklarını ifade etti. Gençlere seslenen ve "Kendi egomuz için değil, İslam için, medeniyetimiz için, çalıştığımız alanların en iyisi olmalıyız" diyen Prof. Şentürk, tüm İslam dünyasının en büyük ideal ve hedefinin fikrî bağımsızlık olması gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Recep Şentürk, "Bu etkinlik, nesiller arası bir köprü işlevi görecek. En önemlisi, kalpleri birleştirecek, kalplerimizi, tüm Müslümanların kalplerini" sözleriyle konuşmasına son verdi.

"Müslüman gençlik kimlik krizi yaşıyor"

Forumda konuşan ICYF Genel Direktörü Yunus Sönmez ise, bugün İslam dünyasının ve Müslüman gençliğin gündeminde pek çok sıcak ve üzerine gidilmesi gereken meselenin var olduğunu belirterek, Müslüman gençliğin bir kimlik krizi yaşadığını söyledi. Bunun birçok sorunu da beraberinde getirdiğini kaydeden Sönmez, söz konusu soru ve sorunlara başkaları bir çözüm getirmeden çok yönlü tartışılmasının ve kendi cevaplarının verilmesi gerektiğinin altını çizdi. IMIF 2020'nin açılış konferansında, Gine Cumhuriyeti Bakanı ve Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Koutoub Moustapha Sano konuşmacı olarak katıldı. Sano, "teori ve realitede fikrî bağımsızlık" konusu etrafında yaptığı konuşmada, bugün İslam dünyasının en temel ihtiyaçlarından birinin fikrî bağımsızlık olduğunu, fakat eleştirel düşünme, pragmatizm, orijinalite ve yaratıcılık gibi unsurlar olmadan fikrî bağımsızlığın sağlanamayacağını belirtti. İnsanların özgür olabileceğini, özgür bir devlette yaşayabileceğini söyleyen Sano, ancak fikren bağımlı olduktan sonra bu de özgürlüğün bir anlam ifade etmeyeceğini açıkladı.