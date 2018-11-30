Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezince (ESAM) düzenlenen "27. Uluslararası Müslüman Topluluklar Birliği Kongresi" (MTB), "Değişim ve Dönüşümleriyle Yeni Dönem ve İslam Birliği
" temasıyla 2 Aralık
'ta başlayacak. İstanbul
'da düzenlenecek olan kongreye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Moro İslami Hareket Lideri Hacı Murat
İbrahim ve HAMAS Lideri Halid Meşal
'in de katılması bekleniyor. 2- 3 Aralık
'taki kongre süresince kriz bölgelerinde yaşananlar masaya yatırılacak ve çözüm önerileri gündeme getirilecek.
Kongreyle, Türkiye
'nin bölgesindeki komşu ve kardeş ülkelerle ikili ve bölgesel olarak ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel işbirliğini geliştirme çabalarına katkı sağlamak, yeni ortaklık platformları ve sivil toplumun gücüyle Türkiye lehine kamuoyu oluşturulması hedefleniyor.
İslam ülkelerinden siyasi liderler ve hareket liderlerinin yanı sıra birçok kriz bölgesinden temsilcilerin de iştirak edeceği kongreye 80 ülkeden 250 temsilci katılacak.
Başta Filistin
, Arakan
ve Doğu Türkistan
olmak üzere Suriye
, Balkanlar ve Amerika
'daki İslam Merkezleri temsilcileriyle Güney Amerika
ülkelerinden hareket liderleri de katılımcılar arasında yer alacak.
Aralık