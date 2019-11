Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı'nda kadınların liderlik özelliği vurgulandı

Birleşmiş Milletlerin (BM) 1994'te koordine ettiği ve Mısır'da düzenlenen Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı'nın (ICPD) 25'inci yıl dönümünde, Kenya ve Danimarka hükümetlerinin ev sahipliğinde ve BM Nüfus Fonu (UNFPA) iş birliğinde düzenlenen "Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı'nın (ICPD) 25'inci yıl dönümünde Nairobi Zirvesi: Süreci Hızlandırmak" Konferansı ikinci gününde devam ediyor.Üst düzey hükümet yetkilileri, uzmanlar, dini liderler, aktivistler, gençler, iş insanları, uluslararası finans kurumları, engellilerin katılımıyla 163 ülkeden hükümet, sivil toplum ve iş dünyası temsilcilerinin yer aldığı zirveye Türkiye 'den Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile UNFPA Türkiye Temsilcisi Karl Kulessa'nın yanı sıra aralarında kamu görevlilerinin, UNFPA yetkililerinin, akademisyenlerin, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin ve gazetecilerin yer aldığı 20 kişilik heyet katılıyor.Nairobi Zirvesi'nin ikinci gününde, "Kadınlar Liderlik Yaptığında" başlıklı yüksek düzeyli panel düzenlendi.UNFPA Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Alanna Armitage'ın moderatörlüğünü yaptığı panelde, UNFPA İcra Direktörü Dr. Natalia Kanem, Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın eşi Margaret Kenyatta, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nın eşi Jeanette Kagame, Butan Kraliçesi Sangay Choden Wangchuck'in yanı sıra çeşitli ülkelerden bakanlar, bakan yardımcıları, milletvekilleri, uluslararası kuruluşların temsilcileri ile aktivistler katıldı.Katılımcılar, kadınların her alanda ve her düzeyde toplumsal yaşama katılımının önemini vurgulayarak özellikle eğitim ve sağlık gibi alanlarda geride kimse kalmadan, bütün kız çocuklarının ve kadınların desteklenmesi gerektiğine dikkati çekti."Kadınların 'dönüştürücü gücü' her şeyi değiştirebilir"Panelde söz alan Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, toplantıda ele alınan konunun dünyadaki her kadın için çok önemli olduğuna işaret ederek kadınların liderliğinde öne çıkan farkın, her kız çocuğunun ve kadının doğasında olan merhamet ve dirençten kaynaklandığını vurguladı. Meşe, kadınların toplumların temelini oluşturmalarının altında da bu özelliklerin yattığını belirtti.Kadınların sosyal ve iş hayatına katılımlarının geleceği yönlendirecek temel dinamiklerden biri olduğunu söyleyen Meşe, "Kadınların eşit muamele gördüğü iş ortamlarını mümkün kılma zorunluluğu reddedilemez." dedi.Kadınların "dönüştürücü güç" ortaya çıktığında her alanda olumlu değişikliklere yol açtığını vurgulayan Meşe, şöyle devam etti:"Kadınların hayatın her alanına katılımıyla toplumdaki uzlaşmaz dilin azaldığını ve sosyal uzlaşmaya dönüştüğünü görüyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan gönülden katıldığım bir alıntı yapmak istiyorum: 'Kadın zekasının dünyayı fethedeceğine inanıyorum.' Bu bakış açısı, Türkiye'nin bütün politikalarını yansıtıyor. Türkiye, OECD raporlarına göre, cinsiyetler arası ücret eşitsizliği farkının en az olduğu OECD ülkeleri arasında. Kadınlar, her yerde yönetim kademesinde yer alıyor."Türkiye'nin, politika oluşturmaya daha fazla kadın bakış açısı kazandırmaya çalıştığını belirten Meşe, kadınların anne olmasının kariyerlerinin önünde bir engel teşkil ettiği yönündeki algının da kırılması gerektiğini söyledi.Meşe ayrıca "her şeyden önce sağlık" ilkesi uyarınca kadınların yaşamlarının mümkün olan en yüksek sağlık standartlarında sürdürmeleri için uygun şartların oluşturulması gerektiğine dikkati çekerek "Kadınlarımız sağlıklı olduğu sürece, toplumlarımız, güçlü ve daha çok katılım gösteren kadınlarla daha güçlü hale dönüşecek, ekonomik refah düzeyimiz artacak." diye konuştu.