Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı'nın 25. yılında taahhütler Kenya'da değerlendirilecek

Dünyanın dört bir yanından hükümet temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum ve özel sektör temsilcileri ile aktivistler, anne ölümlerini sona erdirmek, anne-çocuk ve üreme sağlığı, çocuk yaşta evliliklerin yanı sıra istenmeyen ve riskli gebeliklerin önlenmesi konularını ele almak ve 2030'a kadar cinsiyete dayalı şiddeti durdurmak için Kenya 'nın başkenti Nairobi'de bir araya geldi.Birleşmiş Milletlerin (BM) 1994'te koordine ettiği ve Mısır'da düzenlenen Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı'nın (ICPD) 25'inci yıl dönümünde, Kenya ve Danimarka hükümetlerinin ev sahipliğinde ve BM Nüfus Fonu (UNFPA) iş birliğinde düzenlenen, üç gün sürecek konferans Nairobi'de başladı."Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı'nın (ICPD) 25'inci yıl dönümünde Nairobi Zirvesi: Süreci Hızlandırmak" temasıyla düzenlenen konferansta, cinsiyete dayalı şiddeti önlemek ve üreme sağlığı ve hakları konuları başta olmak üzere tüm alanlarda kız çocuklarının ve kadınların güçlenmesi masaya yatırılacak.Üst düzey hükümet yetkilileri, uzmanlar, dini liderler, aktivistler, gençler, iş insanları, uluslararası finans kurumları, engellilerin katılımıyla 163 ülkeden hükümet, sivil toplum ve iş dünyası temsilcilerinin yer aldığı zirveye Türkiye'den Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile UNFPA Türkiye Temsilcisi Karl Kulessa'nın yanı sıra aralarında kamu görevlilerinin, UNFPA yetkililerinin, akademisyenlerin, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin ve gazetecilerin yer aldığı 20 kişilik heyet katılıyor.Uluslararası Nüfus ve Kalkınma KonferansıUNFPA İcra Direktörü Dr. Natalia Kanem, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, 25 yıl önce Kahire'de yapılan Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı'ndan bu yana kız çocuklarının ve kadınların küresel kalkınmanın merkezine alındığını belirtti.Bu sürecin zaman aldığına ancak bunun elde edilen sonuca değdiğine dikkati çeken Kanem, "25 yıl önce Kahire'de başlayan yolculuk henüz bitmedi. Şimdi tamamlanmamış işleri bitirme zamanı." diye konuştu.BM Genel Sekreter Yardımcısı Amina Muhammed de "ICPD'nin, kalkınmanın odağına insanı yerleştiren, sağlık, eğitim ve insan onuruna yakışır hizmetleri öncelikli tutan cesur ve hak temelli vizyonu, BM'nin cesur ve iddialı 2030 amaçlarını öngördü. ICPD Zirvesi'nin sonuçları, sürdürülebilir küresel kalkınma amaçlarını yerine getirilmesini hızlandıran bir faktör olarak daha ileriye taşınmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.Kahire'den Nairobi'ye 25 yıllık taahhütlerBM, 1994'te düzenlediği zirvede 179 ülke nüfusun sadece sayılardan değil, insanlardan oluştuğu anlayışını vurgulamış, sürdürülebilir kalkınmanın merkezinde insanların sağlıklı olmasının, insan haklarının ve kadınların güçlendirilmesinin yer aldığı konusunda uluslararası mutabakata varmıştı.Kahire'deki zirvede, cinsel sağlık ve üreme sağlığı haklarının, sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve gelişme ile tüm insan haklarına ulaşmada temel olduğu kabul edilmişti.Bu çerçevede her gebeliğin istenen gebelik olması, güvenli annelik programının bir insan hakkı olarak yaygınlaştırılması, güvenli anneliğin bireyin vereceği bir karar olması ve kendisine bunun sağlanacağı imkanların sunulması konularında taahhütler ortaya konmuştu.Her çocuğun güvenli ortamda büyümesi, her gencin gereksinimlerinin karşılanması, yaşlı ve engelli grupların haklarının ve ihtiyaçlarının karşılanması vurgusu da yapılan zirvede, temel insan haklarının tümünün korunmasına yönelik çeşitli taahhütlerin yer aldığı uluslararası mutabakat sağlanmıştı.Kenya'da 12-14 Kasım'da düzenlenen zirvede de devlet başkanları, milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler de dahil olmak üzere üst düzey devlet yetkilileri, BM'nin 1994'te düzenlediği ICPD'de belirtilen tüm hedeflere ulaşmak amacıyla finansal ve sistematik taahhütleri, politikaları ve diğer girişimleri ilan edecek. Bu kapsamda şimdiye kadar binden fazla taahhütte bulunuldu.Nairobi Zirvesi, cinsel sağlık ve üreme sağlığını her yerde herkes için ulaşılabilir kılmak için acilen ihtiyaç duyulan finansal taahhütleri güvence altına almayı da hedefliyor.