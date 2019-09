Uluslararası ofis sağlayıcısı Türkiye'deki yatırımlarını genişletiyor

Ortak çalışma modeli konusunda hizmet veren Servcrop, İstanbul 'daki stratejik iki yatırımın ardından İzmir ve Ankara merkezleri için de harekete geçiyor. Türkiye 'de olduğu gibi dünya genelinde de co working (ortak çalışma) modeli her geçen yıl bir önceki yıla kıyasla iki katı büyüme kaydediyor. Son 3 yılda co working sektöründe hizmet veren firmaların sayısı yüzde 90 arttı. Avustralya merkezli uluslararası ofis yöneticisi Servcorp, Türkiye'de 9 yıl içinde stratejik iki yatırımın ardından İzmir ve Ankara merkezleri için de harekete geçtiklerini açıkladı.Şirketin Türkiye Direktörü Damla Özgönül, "2019 yılı hedeflerimiz arasında Almanya ve Japonya pazarı yer alıyordu. Gerekli alt yapının oluşmasıyla da hedeflerimizi gerçekleştirdik. Türkiye'de iş dünyası gerek kur artışından dolayı gerek iş kültürünün değişiminden dolayı hazır ofis sektörünün cazibesi de artış gösterdi. Türkiye pazarının hızla büyüdüğünü göz önüne aldığımızda yatırımlarımızı artırma kararı aldık. Başta İstanbul lokasyonumuz olmak üzere Ankara ve İzmir'de lokasyon çalışmalarımıza başlayacağız" dedi.Modern dönüşüm için 50 milyon dolarlık yatırımModernleşme için ortalama 50 milyon dolarlık sermaye yatırımı yaptıklarını belirten Özgönül, "Teknoloji açısından bakacak olursak, 2019 Mayıs ayında yeni bir internet sağlayıcı ile çalışmaya başladık. İnternet altyapımızı daha da güçlendirdik. Şu anda sektördeki hiç bir firma paylaşımsız kişiye özel internet sağlayamadığı gibi, teknoloji yatırımlarını minimumda tutmakta. Bizde ise durum tam tersi, firmaların marketing için harcadıkları miktarların çok daha fazlasını teknoloji geliştirmeye harcıyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL