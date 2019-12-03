Haberler » Güncel » Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2018 sonuçları açıklandı - Haber

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2018 sonuçları açıklandı

Programa katılan BM Danışma Kurulu Üyesi Enver Yücel, Türkiye'nin 2015 sınav sonuçları göre ilerleme katettiğini söyleyerek "Türkiye'nin planlarında özellikle de öğretmen anlayışında ilerleme kaydetmesi lazım" dedi.

03.12.2019 15:26 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:26Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2018 sonuçları açıklandı

Dünyanın en itibarlı kuruluşları arasında gösterilen OECD'nin eğitim ayağı ve 15 yaş grubundaki öğrencilerin kazanmış oldukları bilgi ve becerileri değerlendiren araştırma kurumu PISA, Paris'te düzenlenen programla 2018 sonuçlarını açıkladı. 79 ülkenin öğrencilerinin sınav sonuçlarına göre değerlendirildiği araştırmada, 51'inci sıradan 39'uncu sıraya yükseldi. Programa katılan BM Danışma Kurulu Üyesi Enver Yücel, raporun sonuçlarını değerlendirdi.

"SIRALAMADAKİ YERİMİZ YÜKSELDİ"

PISA sonuçlarının önemine değinen Enver Yücel, raporu hakkında, "15 yaş öğrencilerin uluslararası düzeyde eğitim seviyelerinin ne olduğunu, nereye gittiğini, Matematik okuryazarlığını, Fen Bilimleri alanındaki okuryazarlığını, okuduğunu anlamadaki beceri ve yeteneklerini değerlendiren bu sınavın sonuçlarını açıklandı. Türkiye olarak baktığımız zaman, tabii ki bir önceki yıllara göre karşılaştırmak lazım. 2015 PISA sonuçlarında Türkiye'nin durumu iyi değildi. Daha doğrusu, 72 ülkenin katıldığı sınav sonuçlarında Türkiye 50 küsürlü bir sıradaydı. Şimdi ise 79 ülkenin katıldığı 2018 verilerine baktığımız zaman Matematik, Fen Bilimleri ve Türkçe okuryazarlığı konusundaki sıralamaların 40'a çıktığını gördük. Tabii ki bunun bir ilerleme olduğunu söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.

"HER ŞEY ÖĞRETMENİN ELİNDE"

Yücel, son olarak şunları söyledi; "Türkiye'nin ortalaması bir önceki PISA sonuçlarına göre, daha iyiye gitmiş ama bir taraftan da OECD'nin ortalamasına baktığımız zaman, Türkiye halen OECD ortalamasının altında. Bununla ilgili Türkiye'nin planlarında, programlarında özellikle de öğretmen anlayışında ilerleme kaydetmesi lazım. Az önce PISA'nın kurucu Başkanı Andreas Schleicher'ın konuşmasını dinledik. 'Her şey öğretmenin elinde. Öğretmenin gücü, yeterliliği ne kadarsa, sınav sonuçlarında da bunu görebiliyoruz' dediler. Bizim de buna dikkat etmemiz gerekiyor"


Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma Örgütü, Birleşmiş Milletler, Türkiye, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:16 Otomobil sürerken tüfekle vurularak, öldürüldü (2) - Haber
18:15 CHP heyeti, Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti - Haber
18:15 Bilal Erdoğan: "Engelli vatandaşlarımızın olanakları her yıl artacak" - Haber
18:14 Kavşak isteyen köylüler yolu trafiğe kapattı - Haber
18:09 Karabük Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı gösteri maçı yaptı - Haber
18:03 Son dakika: Macron ve Trump'ın açıklamalarıyla altın ve dolar yükseldi - Haber
18:02 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükelçiler toplantısında Avrupa Birliği'ni eleştirdi: Bir insan ömrü kadar vakit harcadık - Haber
17:57 Sınıfta bir öğrencinin sigara içtiği görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı - Haber
17:33 2 kişinin felç olması sonrası uzmanlardan konserve uyarısı - Haber
17:08 ALES sonuçları açıklandı - Haber
14:39 Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı - Haberler
11:51 1 kilo et karşılığında eşinin akrabasına kaçan genç kadın "Çocuklarımı görmeme gerek yok" sözüyle tepki çekti - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
11:03 Ayakta durmakta güçlük çeken Hollandalı turisti, erkek arkadaşı yol kenarında bırakıp kaçtı - Haberler
09:21 Yargıdan "Darbeden haberim yoktu" diyen askerler hakkında son karar: Suça iştirakten söz edebilmek için amaca yönelik fiil işleme gerekir - Haberler
3.12.2019 18:21:55