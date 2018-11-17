17 Kasım 2018 Cumartesi 16:15



17 Kasım 2018 Cumartesi 16:15

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, "Üniversitemizde 46 farklı ülkeden 491 öğrencimiz eğitim almaktadır." dedi.Rektör Karaman, "Uluslararası Öğrenci Günü" dolayısıyla üniversitenin sosyal tesislerinde düzenlenen programda, üniversitede eğitim gören uluslararası öğrencilerle bir araya geldi.Etkinliğin önemine dikkat çeken Karaman, "Bu yıl üniversitemize 88 uluslararası öğrencimiz kayıt yaptırdı. En çok öğrencimizin olduğu ülkeler arasında Azerbaycan başta gelmektedir. Daha sonra Suriye, Gürcistan, Türkmenistan, Yemen, İran, Ürdün ve Irak gelmektedir. Filistin'den de öğrencimiz vardır. 46 farklı ülkeden 491 öğrencimiz eğitim almaktadır." diye konuştu.Karaman, öğrencilerin kendi misafirleri olduğunu belirterek, şöyle konuştu:"Türk milleti tarihin her döneminde zorda kalan insanlara kucak açmıştır. Dil, din ve ırkına bakmamıştır. Biz yabancı öğrencilerimizi kendi öğrencilerimizden farklı olarak da görmüyoruz. En iyi eğitim almanız için tüm hocalarımızla gayret ediyoruz."Konuşmaların ardından üniversitenin halk oyunları ekibi gösteri sundu.Programa, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Bilgin ve Prof. Dr. Ahmet İshak Demir ile öğrenciler katıldı.