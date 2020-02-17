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"Uluslararası Öğrenci Kariyer Akademisi" başladı

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneğince "Uluslararası Öğrenci Kariyer Akademisi" programı başlatıldı.

17.02.2020 09:30 | Son Güncelleme: 17.02.2020 09:46
Trakya Uluslararası Öğrenci Derneğince "Uluslararası Öğrenci Kariyer Akademisi" programı başlatıldı.
Gençlik ve Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen program kapsamında uluslararası öğrencilere çeşitli sunumlar gerçekleştirildi.
Akademi programı çerçevesinde Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan "Tıbbın tarihi ve etiği" Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Edirne Müdürü Uğur Ülgen "Dünyada medya ve iletişim", Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü Bilgi İşlem Yöneticisi Salim Yılmaz da "Yapay zeka ve robotiğe giriş" konularında sunum yaptı.
Dernek Başkanı Hakan Çalışkan konuşmacılara teşekkür belgesi taktim etti.
Akademi etkinlikleri devam edecek.

Trakya Bölgesi, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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