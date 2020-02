Uluslararası Öğrenci ve Akademisyenler Sosyal Uyum Buluşması Samsun'da başladı

Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, "Dünyanın hiçbir ülkesinin geliştiremediği kapasite ile göç politikalarını, biz Türkiye olarak akılla, bilimle kurguluyoruz, yürütüyoruz ve yönetiyoruz." dedi.Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) iş birliği ile düzenlenen iki gün sürecek "Uluslararası Öğrenci ve Akademisyenler Sosyal Uyum Buluşması"nın ikincisi Samsun 'da başladı.Samsun'da bir otelde düzenlenen ve Karadeniz Bölgesi'ndeki üniversitelerden akademisyenlerin katıldığı etkinliğin açılışında konuşan Ok, "yabancı"nın, "göçmen"in adının Türkiye'de sadece "Suriyeli" olarak anıldığını, bunun çok büyük bir haksızlık olduğunu ifade etti.Saha çalışmalarında, akademik personelin de bu algıya kapıldığını gözlemlediklerini dile getiren Ok, "Akademik personelin, piyasadaki algı operasyonlarına bağlı kalmaması gerekir." diye konuştu."Avrupa, külfeti bizim üzerimize yıkmaya çalışıyor"Türkiye'nin, dünyanın hiçbir ülkesinin yapamadığını sığınmacılara yaptığını söyleyen Ok, şunları kaydetti:"Yunanistan'ın, Ege denizini botla geçen sığınmacılara, Suriyeli ve Afganlara yaptığını görüyorsunuz, demirlerle vücutlarını parçalıyorlar ve geri gönderiyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin, Meksikalılara, Kübalılara, Venezuelalılara yaptıklarını görüyorsunuz. Avrupa medeniyetinin neler yaptığını da görüyorsunuz. Avrupa çok güzel konuşuyor ama bunu bir kriz ve sorun olarak görüyor ve bu krizin üzerine sıçramasını istemiyor ve külfeti, olduğu gibi bizim üzerimize yıkmaya çalışıyor. Açık ve net, kanlı ve karışık ellerini bu coğrafyadan çeksinler. Bu coğrafyanın zenginlikleri, bu coğrafyanın çocuklarına yeter ve artar bile. Dünyanın hiçbir ülkesinin geliştiremediği kapasite ile göç politikalarını, biz Türkiye olarak akılla, bilimle kurguluyoruz, yürütüyoruz ve yönetiyoruz."BMMYK Uluslararası Koruma Müdür Yardımcısı Gökçe Saraydın ise, dünyada yaklaşık 70 milyon insanın farklı sebeplerle yerinden yurdundan edildiğine dikkati çekti."Bu kişilerin yaklaşık 25 milyonu, uluslararası koruma ihtiyacında olan mültecilerden oluşmaktadır." diyen Saraydın, "25 milyonun yarısını da 18 yaş altındaki çocuklar oluşturmaktadır. Türkiye 4 milyon mülteci ve sığınmacı ile dünyada en fazla mülteciyi barındıran ülke konumundadır." ifadelerini kullandı.Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkan Vekili Ali Rıza Beşkat da Türkiye'ye göçün arttığına işaret ederek, "Bugün itibariyle 192 farklı uyruktan 5 milyonun üzerinde yabancı Türkiye'de bizlerle bir arada yaşamaktadır." dedi.Samsun Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş ile Samsun Göç İdaresi Müdürü Zafer Çolak ise, bilim adamlarının bu mevzuya ilgisinin bu tür toplantılarla çekildiğini anlattı.Etkinlikte "Yabancıların Toplumsal Uyumları, Yabancıların Hak ve Yükümlülükleri, Yabancıların Göç ve Toplumsal Uyum Süreçleri, Bu Süreçlerde Yaşanan Güçlükler ve Nedenleri, Saha Gözlemleri, Toplumsal Uyum Sürecine Dair Saha Çalışmaları, Toplumsal Uyum Sürecinde İyi Uygulama Örnekleri, Yaşanan Aksaklıklar ve Nedenleri, Akademisyenlerin Görüş ve Önerileri" konularında sunum yapıldı.Buluşmanın ikinci gününde, Türkiye'de öğrenim gören uluslararası öğrencilerle bir araya gelinerek sahip oldukları hak ve yükümlülükler ile toplumsal uyum süreçlerine ilişkin bilgilendirmelerde bulunulacak.