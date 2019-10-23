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Uluslararası öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde (ÇOMÜ) okuyan uluslararası öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı'na asker selamı ile destek verdi.

23.10.2019 15:04Uluslararası öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde (ÇOMÜ) okuyan uluslararası öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı'na asker selamı ile destek verdi.
ÇOMÜ Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Ahmet Arıcan ile Filistin, Suriye, Afganistan, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Mali, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Rusya ve Yemen'den öğrenciler, harekata katılan Mehmetçiğe desteklerini belirtmek için Çanakkale Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti.
Daha sonra Vali Tavlı ve Dernek Başkanı Arıcan ile öğrenciler, asker selamı verdi.
Öğrencilerin, Türkiye'nin kültür elçileri olacağını belirten Tavlı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Barış Pınarı Harekatı, Çanakkale, Güncel

Kaynak: AA

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