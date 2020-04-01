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Uluslararası öğrencilerden "evde kal" çağrısı

Tekirdağ'da uluslararası öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla hazırladıkları videoyla "Evde Kal Tekirdağ, Evde Kal Türkiye" mesajı verdi.

01.04.2020 12:52 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:54
Tekirdağ 'da uluslararası öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla hazırladıkları videoyla "Evde Kal Tekirdağ, Evde Kal Türkiye " mesajı verdi.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER) öğrenim gören Rusya , Ukrayna, Çin, Japonya, Somali, Cezayir, Tunus öğrenciler ve akademisyenler, halkın evde kalması için videolu mesaj gönderdi.
Üniversite TÖMER Müdürü Öğretim Görevlisi Uğur Özgür, AA muhabirine yaptığı açıklamda, salgına karşı en önemli tedbirin insanların evlerinde kalmaları olduğunu söyledi.
Özgür, uluslararası öğrencilerinde bu süreçte ellerinden gelen bir şey yapabilmek için bu videoyu hazırladıklarını ifade ederek, "Üniversitemizde Balkanlar, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere Rusya, Ukrayna, Çin, Japonya, Somali, Cezayir, Tunus'dan öğrencilerimiz bulunmaktadır. Öğrencilerimiz ve öğretim görevlilerimizle birlikte hep beraber "Evde Kal Tekirdağ, Evde Kal Türkiye" diyerek insanlara mesaj vermek istedik." dedi.
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Uluslararası öğrencilerden ’evde kal’ çağrısı

Kaynak: AA

Etiketler: Tekirdağ, Türkiye, Rusya, Güncel

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Uluslararası öğrencilerden "evde kal" çağrısı
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