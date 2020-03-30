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Uluslararası öğrencilerden videolu "evde kal" çağrısı

Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) eğitim gören uluslararası öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başlatılan "evde kal" çağrısına, hazırladıkları video ile destek oldu.

30.03.2020 17:27 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:29
Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) eğitim gören uluslararası öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başlatılan "evde kal" çağrısına, hazırladıkları video ile destek oldu.
Evde ve yurtlarda uzaktan eğitim gören uluslararası öğrenciler, hazırladıkları videoda, salgının insanları tehdit ettiğini anlatarak vatandaşlara sokağa çıkmamaları ve evde kalmaları çağrısında bulundu.
Endonezya, Uganda, Gambia, Kazakistan, Kuzey Makedonya, Kosova, Mısır, Türkmenistan ve Azerbaycan uyruklu öğrenciler videoda şu mesajları verdi:
"Virüsün yayılmaması için evde kal. Sağlığınız sizin elinizde", "Dünya sağlığı ve kendi sağlığın için evde kal", "Sağlığımız için evimizde kalacağız", "Evde kal, güvende kal", "Evde kalıp sevgi yayın, sokakta gezip virüs yaymayın", "Dünya için, sağlığınız için, insanlar için evde kal."
KLÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerini sorumlu davranışlarından dolayı tebrik etti.
Salgın nedeniyle vatandaşların evlerinden çıkmamasını isteyen Şengörür, bu sorunun topyekün mücadeleyle sona ereceğine inandığını kaydetti.
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Uluslararası öğrencilerden videolu ’evde kal’ çağrısı

Kaynak: AA

Etiketler: Kırklareli, Güncel

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Uluslararası öğrencilerden videolu "evde kal" çağrısı
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