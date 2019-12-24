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Uluslararası öğrencilerden yaşlılara ziyaret

Tekirdağ Uluslararası Öğrenci Derneği (TUDER) tarafından yürütülen "Uluslararası Kardeşlik Köprüleri Projesi" kapsamında lise öğrencileri Zübeyde Hanım Huzurevi'nde kalan yaşlıları ziyaret etti.

24.12.2019 13:28 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:28 Uluslararası öğrencilerden yaşlılara ziyaret
Uluslararası Öğrenci Derneği (TUDER) tarafından yürütülen "Uluslararası Kardeşlik Köprüleri Projesi" kapsamında lise öğrencileri Zübeyde Hanım Huzurevi'nde kalan yaşlıları ziyaret etti.
Uluslararası Şehit Münir Alkan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okuyan Balkanlar'dan gelen 35 öğrenci ve öğretmenleri TUDER Başkanı Rahim Celep ile yaşlılara ziyarette bulundu.
TUDER Başkanı Celep ziyarette yaptığı konuşmada, proje kapsamında yaptıkları bu tür ziyaretlerle uluslararası öğrencilerin Türk örf adet ve geleneklerini yakından öğrendiklerini ve kişisel gelişmelerine çok büyük katkının sağladığını ifade etti.
Huzurevi Müdürü Şeref Çıtak da ziyaretten memnun olduklarını ve bu tür ziyaretlerin daha sık yapılmasının huzurevi sakinlerini de çok mutlu edeceğini belirtti.

Zübeyde Hanım, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

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