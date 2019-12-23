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Uluslararası öğrencilere lisansüstü programlar tanıtıldı

Bartın Üniversitesinde öğrenimlerine devam eden 52 farklı ülkeden uluslararası öğrencilere lisansüstü programlar hakkında bilgiler verildi.

23.12.2019 16:05 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:10 Uluslararası öğrencilere lisansüstü programlar tanıtıldı
Üniversitesinde öğrenimlerine devam eden 52 farklı ülkeden uluslararası öğrencilere lisansüstü programlar hakkında bilgiler verildi.

Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimler, Fen Bilimler ve Sosyal Bilimler Enstitüleri tarafından uluslararası öğrenciler için 'Lisansüstü Programlar Tanıtım Günü' gerçekleştirildi. Kampüsü Mimar Sinan Dersliği Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe 52 farklı ülkeden gelerek Bartın Üniversitesinde öğrenimlerine devam eden öğrenciler katıldı. Tanıtım günlerinde Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nuriye Semerci, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Metin Saban ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Dursun Kısa tarafından enstitülerde yer alan doktora ve yüksek lisans programları hakkında bilgiler verildi.

Etkinlik kapsamında yeni açılan programların yüzde 100 dolduğu, sadece yurt içinde değil yurt dışından da rekor sayıda başvurunun alındığı Bartın Üniversitesinde nitelikli eğitim ortamlarında verilen kalite eğitimden söz edildi. "Tribünde değil, odağında ol" anlayışıyla hayata geçirilen birçok projeyle "Öğrenci Odaklı Eğitim" vurgusunun yapıldığı tanıtım semineri kapsamında uluslararası öğrencilere, lisansüstü programları tanımanın yanı sıra akademik hayat, kariyer planlaması gibi konularda da bilgiler de aktarıldı. Aday öğrenciler; ilgilendikleri programların başvuru koşulları, kayıt sistemi, mülakat süreçleri, ders bilgileri, tez veya bitirme projeleriyle ilgili süreçler, programlardaki akademisyenlerin uzmanlaşma alanları ve projeleri hakkında merak ettikleri tüm bilgileri öğrenme fırsatı buldular. - BARTIN

Bartın Üniversitesi, Mimar Sinan, Kutlubey, Bartın, Güncel

Kaynak: İHA

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