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Uluslararası Oleg Karavaev Grekoromen Güreş Turnuvası

Belarus'ta düzenlenen Uluslararası Oleg Karavaev Grekoromen Güreş Turnuvası'nda milli sporcular, 1 altın ve 4 gümüş madalya elde etti.

28.07.2019 17:15 Uluslararası Oleg Karavaev Grekoromen Güreş Turnuvası
Belarus'ta düzenlenen Uluslararası Oleg Karavaev Grekoromen Güreş Turnuvası'nda milli sporcular, 1 altın ve 4 gümüş madalya elde etti.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Belarus'un başkenti Minsk'te 3 gün süren organizasyon sona erdi.
Dünya sıralamasına puan veren turnuvada 1 altın ve 4 gümüş madalya kazanan Türkiye, takım sıralamasında Belarus ve Rusya'nın ardından 3. oldu.
Turnuvanın son gününde, 130 kiloda mücadele eden Osman Yıldırım altın madalya kazandı. Milli güreşçiler Ahmet Uyar (60 kilo) ve Doğan Göktaş (87 kilo) ise gümüş madalyada kaldı.
Organizasyonda dün 82 kiloda Emrah Kuş, 97 kiloda da Süleyman Demirci gümüş madalya almıştı.

Belarus, Spor

Kaynak: AA

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