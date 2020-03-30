Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

2020 Tokyo Olimpiyat oyunları 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de yapılacak

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), ertelenen Tokyo Olimpiyat oyunlarının 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021 tarihlerinde gerçekleştirileceğini açıkladı.

30.03.2020 15:26 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:17

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmesi yönünde karar alınan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yeni tarihi belli oldu.

Bugün IOC, Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC), Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi, Tokyo Şehir Hükümeti ve Japonya Hükümeti arasında gerçekleştirilen toplantıda, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve 2020 Paralimpik Oyunları için yeni tarihler belirlendi.

23 TEMMUZ-8 AĞUSTOS'TA YAPILACAK

IOC'den yapılan açıklamada, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında, Paralimpik Oyunları'nın ise 24 Ağustos - 5 Eylül 2021 tarihleri arasında düzenleneceği kaydedildi.

2020 Tokyo Olimpiyat oyunları 23 Temmuz-8 Ağustos 2021’de yapılacak

Kaynak: İHA

Etiketler: Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Tokyo, Spor

Haberin Videosu :

Tokyo Olimpiyat oyunları 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de yapılacak

İlgili Haberler

Koronavirüs belirtilerinin gün gün değişimi nasıldır? Koronavirüs takvimi yayınlandı. Koronavirüs belirtileri nelerdir?Koronavirüs belirtilerinin gün gün değişimi nasıldır? Koronavirüs takvimi yayınlandı. Koronavirüs belirtileri nelerdir?
Koronavirüs sakaldan bulaşır mı? Koronavirüs saçtan bulaşır mı? Korona virüs saç ve sakalda yaşar mı?Koronavirüs sakaldan bulaşır mı? Koronavirüs saçtan bulaşır mı? Korona virüs saç ve sakalda yaşar mı?
Koronavirüs danışma hattı numarası kaç? SABİM numarası kaç? SABİM açılımı nedir?Koronavirüs danışma hattı numarası kaç? SABİM numarası kaç? SABİM açılımı nedir?
Koronavirüs ile grip arasında ne fark var? İşte, Kovid-19 ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar!Koronavirüs ile grip arasında ne fark var? İşte, Kovid-19 ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar!
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?
29 Mart itibariyle Türkiye’de koronavrüsten kaç kişi öldü, kaç vaka var, kaç kişi iyileşti? Koronavirüs tablosu!29 Mart itibariyle Türkiye'de koronavrüsten kaç kişi öldü, kaç vaka var, kaç kişi iyileşti? Koronavirüs tablosu!
Entübe nedir? Entübe hasta ne demek? Entübe hasta kimlere denir?Entübe nedir? Entübe hasta ne demek? Entübe hasta kimlere denir?
Hangi şehirlerde koronavirüs karantinası uygulanıyor? Kaç şehirde karantina var. Hangi şehirler karantinada? Karantinadaki il, ilçe ve köyler!Hangi şehirlerde koronavirüs karantinası uygulanıyor? Kaç şehirde karantina var. Hangi şehirler karantinada? Karantinadaki il, ilçe ve köyler!
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?
Ofiste alınacak corona virüs önlemleri neler? Ofiste hangi önlemleri almalıyız? Koronavirüsten iş yerinde nasıl korunabiliriz? Corona virüs önlemleri!Ofiste alınacak corona virüs önlemleri neler? Ofiste hangi önlemleri almalıyız? Koronavirüsten iş yerinde nasıl korunabiliriz? Corona virüs önlemleri!
Süper taşıyıcı nedir? Süper taşıyıcı koronavirüsü nasıl bulaştırır?Süper taşıyıcı nedir? Süper taşıyıcı koronavirüsü nasıl bulaştırır?
Bağışıklık güçlendiren besinler neler? Hangi besinler bağışıklık sistemini güçlendiriyor? Koronavirüse karşı besin önerileri? Sağlıklı vitaminler!Bağışıklık güçlendiren besinler neler? Hangi besinler bağışıklık sistemini güçlendiriyor? Koronavirüse karşı besin önerileri? Sağlıklı vitaminler!
Koronavirüs tanı kiti nedir? Hızlı tanı kiti ne zaman devreye girecek?Koronavirüs tanı kiti nedir? Hızlı tanı kiti ne zaman devreye girecek?
Koronofobi nedir? Koronafobi neden olur? Koronafobiyi önlemenin yolları nelerdir?Koronofobi nedir? Koronafobi neden olur? Koronafobiyi önlemenin yolları nelerdir?
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Spor ››2020 Tokyo Olimpiyat oyunları 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de yapılacak - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Fatih Terim taburcu oldu, sosyal medya yıkıldı Spor
Fatih Terim taburcu oldu, sosyal medya yıkıldı
Liglerin başlangıç tarihiyle ilgili UEFA’dan kritik toplantı kararı Spor
Liglerin başlangıç tarihiyle ilgili UEFA'dan kritik toplantı kararı
Barcelona’da görülmemiş fedakarlık! Kesinti miktarı dudak uçuklattı Spor
Barcelona'da görülmemiş fedakarlık! Kesinti miktarı dudak uçuklattı
Terim’in taburcu olması sonrası, kızı Buse’den ilk paylaşım geldi Spor
Terim'in taburcu olması sonrası, kızı Buse'den ilk paylaşım geldi
F.Bahçe’den tarihi koronavirüs yardımı! Spor dünyasına dev çağrı Spor
F.Bahçe'den tarihi koronavirüs yardımı! Spor dünyasına dev çağrı
Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim hastaneden taburcu edildi Spor
Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim hastaneden taburcu edildi
Yıldız isim, taraftara kötü haberi verdi: Beşiktaş’tan ayrılabilirim Spor
Yıldız isim, taraftara kötü haberi verdi: Beşiktaş'tan ayrılabilirim
Süper Lig’de play-off iddiaları için, Bakanlık’tan resmi açıklama geldi Spor
Süper Lig'de play-off iddiaları için, Bakanlık'tan resmi açıklama geldi

Son Dakika Spor Haberleri

17:12: Tarihin en iyi pası olabilir mi? Guti'nin Real Madrid yılları... - Spor 17:07: 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın düzenleneceği tarih belli oldu! - Spor 17:02: Rıza Çalımbay'ın ligi tek ilde bitirme teklifine ilk destek Antalya'dan - Spor 17:01: Fatih Terim taburcu oldu, sosyal medya yıkıldı - Spor 16:57: UEFA, federasyonlarla yeniden toplanıyor - Spor 16:44: UEFA, 55 üye ülke federasyonu ile 1 Nisan'da liglerin başlangıç tarihi hakkında görüşecek - Spor 16:33: Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi - Ekonomi 16:22: İletişim Başkanı Fahrettin Altun sokağa çıkma yasağı hakkında: Vatandaşların hürriyetinin kısıtlanmasına taraftar değiliz - Haber 15:26: 2020 Tokyo Olimpiyat oyunları 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de yapılacak - Spor 15:10: Barcelonalı futbolcular, koronavirüs salgını nedeniyle maaşlarından yüzde 70 feragat etti - Spor 14:49: Fatih Terim'in taburcu olmasıyla ilgili Buse Terim'den ilk paylaşım: Taburcu oldu ve güneş açtı - Spor