Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Tokyo Olimpiyat Oyunları için toplanıyor
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), ülkelerin federasyon liderleriyle bu yaz Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın düzenlenmesini tehdit eden korona virüs salgını nedeniyle bir toplantı yapmayı planlıyor.
16.03.2020 13:55 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:55
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), ülkelerin federasyon liderleriyle bu yaz Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın düzenlenmesini tehdit eden korona virüs salgını nedeniyle bir toplantı yapmayı planlıyor.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın birçok yerine yayılan korona virüs, hayatın her alanını olduğu gibi spor organizasyonlarını da olumsuz etkiledi. Bu bağlamda 24 Temmuz-9 Ağustos 2020 tarihlerinde Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği de belirsizliğini koruyor.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi de etkisini arttırmaya devam eden virüs sebebiyle ülkelerin federasyon liderleriyle bir toplantı düzenlemeyi planlıyor. IOC'nin spor direktörü Kit McConnell, geçtiğimiz hafta IOC Yönetim Kurulu olarak gerekli değişikliklerin en hızlı şekilde yapılabilmesi için bir çalışma grubunun kurulduğunu söylemişti. Söz konusu değişiklikler arasında kotaların yeniden tahsis edilmesi ve belirli uygunluk kriterlerinin kaldırılması için yeterlilik sürelerinin uzatılmasının yer alabileceği konuşuluyor.
Şinzo Abe olimpiyatların yapılmasını bekliyor
Japonya Başbakanı Şinzo Abe ise 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın korona virüs salgınına rağmen yapılacağını dile getirdi. Kyodo ajansında yer alan habere göre Abe, "Uluslararası Olimpiyat Komitesi dahil olmak üzere ilgili yetkililerle yakın koordinasyon içindeyiz. Virüsün yayılmasını engelleyeceğiz ve olimpiyatlara planlandığı gibi ev sahipliği yapacağız" dedi. - İSTANBUL
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın birçok yerine yayılan korona virüs, hayatın her alanını olduğu gibi spor organizasyonlarını da olumsuz etkiledi. Bu bağlamda 24 Temmuz-9 Ağustos 2020 tarihlerinde Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği de belirsizliğini koruyor.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi de etkisini arttırmaya devam eden virüs sebebiyle ülkelerin federasyon liderleriyle bir toplantı düzenlemeyi planlıyor. IOC'nin spor direktörü Kit McConnell, geçtiğimiz hafta IOC Yönetim Kurulu olarak gerekli değişikliklerin en hızlı şekilde yapılabilmesi için bir çalışma grubunun kurulduğunu söylemişti. Söz konusu değişiklikler arasında kotaların yeniden tahsis edilmesi ve belirli uygunluk kriterlerinin kaldırılması için yeterlilik sürelerinin uzatılmasının yer alabileceği konuşuluyor.
Şinzo Abe olimpiyatların yapılmasını bekliyor
Japonya Başbakanı Şinzo Abe ise 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın korona virüs salgınına rağmen yapılacağını dile getirdi. Kyodo ajansında yer alan habere göre Abe, "Uluslararası Olimpiyat Komitesi dahil olmak üzere ilgili yetkililerle yakın koordinasyon içindeyiz. Virüsün yayılmasını engelleyeceğiz ve olimpiyatlara planlandığı gibi ev sahipliği yapacağız" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Tokyo, Spor
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