Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Dünya ››Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyesi Pound: Tokyo Yaz Oyunları ertelenecek - Haberler

Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyesi Pound: Tokyo Yaz Oyunları ertelenecek

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) üyelerinden Dick Pound, komitenin 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatlarını bir yıl erteleme kararı aldığını söyledi. Reuters haber ajansına konuşan Pound açıklamasının kendi kanaati olduğunu söyledi, komiteden henüz resmi bir bilgilendirme gelmedi.

24.03.2020 12:31 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:31
Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyesi Pound: Tokyo Yaz Oyunları ertelenecek
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) üyelerinden Dick Pound, komitenin 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları'nı bir yıl erteleme kararı aldığını söyledi.

Reuters haber ajansına konuşan Pound bu sözlerinin kendi kanaati olduğunun altını çizerken, komiteden ise henüz resmi bir duyuru gelmedi.
Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Reuters, Tokyo, Dünya

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Dünya Manşet

Haberler

İspanya’da koronavirüs salgını sebebiyle son 24 saatte 512 ölüm yaşandı Haberler
İspanya'da koronavirüs salgını sebebiyle son 24 saatte 512 ölüm yaşandı
Koronavirüs çaresizliği! Bir ülke İtalya’yı alkol hırsızlığıyla suçladı Haberler
Koronavirüs çaresizliği! Bir ülke İtalya'yı alkol hırsızlığıyla suçladı
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa’da manşet oldu: Türklerin gizli silahı Haberler
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı
Avrupa ülkesinde, ikiden fazla insanın bir araya gelmesi yasaklandı Haberler
Avrupa ülkesinde, ikiden fazla insanın bir araya gelmesi yasaklandı
Sağlık çalışanının bu paylaşımı sosyal medyada kampanya başlattı Haberler
Sağlık çalışanının bu paylaşımı sosyal medyada kampanya başlattı
Sokağa inen asker, girdiği evlerde yaşlıları yatağında ölü buluyor Haberler
Sokağa inen asker, girdiği evlerde yaşlıları yatağında ölü buluyor
Kameralar önünde Trump’a korona şakası! Büyük korku yaşadı Haberler
Kameralar önünde Trump'a korona şakası! Büyük korku yaşadı
Bir ülkede daha koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
Bir ülkede daha koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Son Dakika Dünya Haberleri

13:59: Vali Çakacak, göreve yeni atanan DSİ 3. Bölge Müdürü Şan'ı kabul etti - Haberler 13:59: Turizm ülkesi Yunanistan'da sokaklar sessiz - Haberler 13:59: Mahalle temizliği devam ediyor - Haberler 13:58: Ev hanımlığından terziler odası başkanlığına - Haberler 13:57: Sağlık Bakanı çağrıda bulundu, kuyumcular OHAL kararı aldı - Haberler 13:44: Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 694'e yükseldi - Haberler 13:14: İtalya, Tunus'a tıbbi alkol taşıyan gemiye el koydu - Haberler 13:06: 65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı - Haberler 12:44: Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü? - Haberler 12:26: Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı 12:26: Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı - Haberler 11:26: Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü
Loading