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Uluslararası Ordu Oyunları 2019

NUR Uluslararası Ordu Oyunları 2019'un Kazakistan ayağı Jambıl Eyaleti'ndeki Otrar Askeri Üssü'nde törenle başladı.

07.08.2019 15:48 Uluslararası Ordu Oyunları 2019
NUR Uluslararası Ordu Oyunları 2019'un Kazakistan ayağı Jambıl Eyaleti'ndeki Otrar Askeri Üssü'nde törenle başladı.
Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Otrar Askeri Üssü'nde düzenlenen oyunların açılış törenine Kazakistan Savunma Bakanı Nurlan Yermekbayev'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.
Kazakistan, Rusya, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Venezuela, Zimbabve, İran, Suriye, Tacikistan ve Çin'den katılan askeri takımlar oyunlarda topçu ateşi, insansız hava araçları ve diğer dallarda yarışacak.
Uluslararası Ordu Oyunları bu sene 10 ülkenin 21 askeri deneme sahasında Hazar, Baltık Denizi ile Basra Körfezi'nde yapılırken, 15 Ağustos'a kadar devam edecek.

Kazakistan, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

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