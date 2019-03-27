Uluslararası Otoriteler İstanbul'da

Son dönemde çevre yönetimi alanında başarı grafiğini sürekli yükselten ve atık finansmanı konusunda önemli hamleler gerçekleştirerek, geri dönüşüm ekonomisini şahlandıran T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da desteklenen 3. IREMCON Uluslararası Çevre Konferansı'na yirminin üzerinde ülkeden delege katılıyor…

Konferans öncesi açıklama yapan Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Türkiye'de atık yönetimi alanında uluslararası platformlarda da ses getiren çalışmaların hız kazandığına dikkat çekerek: "Türkiye çevre yönetiminde sahip olduğu yüksek tecrübesini uluslararası arenada paylaşacak duruma geldi. IREMCON Uluslararası Çevre Konferansı'na çok sayıda ülkeden delege katılımı bunun somut göstergesidir. Atık sektörüne genel olarak baktığımızda, atık sektörünün metan ve karbondioksit emisyonlarına yol açan ana sektörlerden biri olarak iklim değişikliği üzerinde önemli etkisinin olduğunu görüyoruz. Atık sektörünün toplam sera gazı emisyonu içindeki payı enerji sektöründen sonra ikinci sırada yer almaktadır" dedi.

"ATIK DEĞERLİ BİR HAMMADDEDİR…"

Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar atık yönetiminin günümüz dünyasının önemli sorunlarından biri olmasının yanı sıra, atığın değerli bir hammadde olduğuna dikkat çekti. Birpınar: "Bu hammadde değerlendirilerek ekonomiye kazandırılmalıdır. Atık yönetimine artık yeni bir yaklaşımla bakıyoruz. Bu yeni yaklaşım bütüncül bir özellik gösteriyor. Bu yaklaşımda; kaynakları daha verimli kullanma, olabildiğince az tüketerek israfı önleme ve az atık oluşturma, oluşan atıkları kaynağında ayrı biriktirme ve toplama, ayrı toplanan atıkları geri kazanma, organik atıkları ise kompost ve gübreye dönüştürme, kısacası, depolama ve yakmaya hiç atık göndermeyecek döngüsel ekonomi yaklaşımı kapsamında sıfır atığa ulaşmaktır. Bu noktada, Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi başta olmak üzere binalarımızda Sıfır atık projesini hayata geçirdik. Sayın Emine ERDOĞAN Hanımefendi'nin takdirleri ve himayelerinde başlatılan ve 2023 yılına kadar bütün Türkiye'ye yayılmasını hedefliyoruz" dedi.

Kısa adı IREMCON olan, INTERNATIONAL RECYCLING and ENVIROMENTAL MANAGEMENT CONFERENCE, IFAT Eurasia, Uluslararası Çevre Teknolojileri İhtisas Fuarı iş birliği ile,alanında söz sahibi uluslararası otoritelerin; geri dönüşüm ve atık yönetimi alanlarındaki birikim, deneyim ve başarılarını bir araya gelerek tüm ilgili taraflarla paylaşmak, bu alanlardaki ekonomik fırsatları ve yatırım imkanlarını değerlendirmek, uluslararası işbirliklerinin gelişimine zemin oluşturmak amacıyla 28-29 Mart'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenleniyor...

Kaynak: Bültenler