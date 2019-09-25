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IMF'nin yeni başkanı Kristalina Georgieva oldu

Kristalina Georgieva 1 Ekim'den itibaren IMF başkanlığı görevini yürütecek. Georgieva'nın görev süresi 5 yıl olacak. Avrupa Komisyon Başkanı Jean-Cladue Juncker Georgieva için "Tüm zorlukları atlatacak zekaya sahip" demişti.

25.09.2019 21:57

IMF Başkanı Lagarde, ECB Başkan adaylığı nedeniyle IMF'deki görevinden ayrılmıştı. IMF İcra Kurulu, Kristalina Georgieva'nın 1 Ekim'den itibaren IMF başkanı olmasına karar verdi. Georgieva'nın görev süresi 5 yıl olacak.

Kristalina Georgieva

IMF'YE AVRUPALI, DÜNYA BANKASINA ABD VATANDAŞI SEÇİLİYOR

Geleneksel olarak IMF başkanlığına Avrupalı, Dünya Bankası başkanlığına da ABD vatandaşı seçiliyor.

LAGARDE GÖREVDEN AYRILMIŞTI

AB üyesi ülke liderleri, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanlığı görevi sona erecek Mario Draghi'nin yerine getirilecek isim konusunda yapılan müzakereler sonucu, IMF Başkanı Christine Lagarde ismi üzerinde uzlaşı sağlamıştı. Lagarde, ECB Başkan adaylığı nedeniyle IMF'deki görevinden ayrılmıştı.

Christine Lagarde

KRİSTALINE GEORGIEVA KİMDİR?

Kristaline Georgieva, Dünya Bankası İcra Kurulu Başkanlığı görevinde gösterdiği üstün başarılarla isminden çokça bahsettirmişti. Avrupa Birliği tarafından aday gösterilen Bulgar yönetici AB tarafından oy birliği ile IMF başkanlık koltuğu için aday gösterildi.

Avrupa Komisyon Başkanı Jean-Cladue Juncker sosyal medya hesabından IMF başkanlık adaylığına seçilen Georgieva'yı tebrik etmiştir. Twitter hesabından yaptığı açıklama Bulgar yöneticinin IMF başkanlığında karşılaşabileceği tüm zorlukları atlatacak zekaya ve yeteneğe sahip olduğunu vurgulamıştır. Dünya ekonomisini yakından ilgilendiren bu gelişme basında geniş yer buldu. IMF başkanığına seçilen Bulgar ismin nasıl bir politika izleyeceği ise merak ediliyor.

IMF'nin yeni başkanı Kristalina Georgieva oldu

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Ekonomi, Güncel

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