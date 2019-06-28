Mısır
'da düzenlenen Uluslararası Para Masa Tenisi Turnuvası'nda milli sporcular, 2 altın, 6 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti. Türkiye
Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İskenderiye kentinde gerçekleştirilen turnuvada, klas 10 kategorisi bireyselde Merve Cansu Demir ile takımlarda Merve Cansu Demir- Neslihan Kavas
ikilisi altın madalya kazandı.
Kadınlar bireyselde klas 9'da Neslihan Kavas, klas 3'te Hatice Duman
, klas 7'de Kübra Korkut
gümüş madalyaya ulaşırken, klas 3'te Nergiz Altıntaş
bronz madalyanın sahibi oldu.
Erkekler bireyselde klas 4'te Nesim Turan gümüş, klas 5'te Ali Öztürk
bronz madalyaya uzandı. Klas 5 kategorisi takım müsabakalarında Nesim Turan-Ali Öztürk ikilisi, gümüş madalya kazanmayı başardı.
Kadınlarda Nergiz Altıntaş ve Hatice Duman'dan oluşan klas 3 takımı, gümüş madalya aldı.