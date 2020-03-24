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Uluslararası Paralimpik Komitesinden olimpiyatların ertelenmesine destek

Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC), 2020 Tokyo Olimpiyatları ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmesinin doğru bir karar olduğunu belirtti.

24.03.2020 21:36 | Son Güncelleme: 24.03.2020 21:36
Uluslararası Paralimpik Komitesinden olimpiyatların ertelenmesine destek
Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC), 2020 Tokyo Olimpiyatları ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmesinin doğru bir karar olduğunu belirtti.
IPC'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, özellikle son 10 günde vaka sayısında ciddi artışlar yaşandığı kaydedildi.
Koronavirüsün bütün dünyayı etkilediği ve bu şartlarda olimpiyatları ertelemenin tek mantıklı seçenek olduğu ifade edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen IPC Başkanı Andrew Parsons, "İnsan sağlığı her zaman bir numaralı önceliğimiz olmalı. Bu pandemi sırasında herhangi bir spor etkinliği düzenlemek mümkün gözükmüyor." değerlendirmesinde bulundu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Koronavirüs, Tokyo, Spor

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