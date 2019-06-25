25.06.2019 15:53
Haberler » Spor » Haber

Uluslararası Paralimpik Masa Tenisi Turnuvası, yarın Mısır'da başlayacak

Uluslararası Paralimpik Masa Tenisi Turnuvası, yarın Mısır

Uluslararası Paralimpik Masa Tenisi Turnuvası, yarın Mısır'da başlayacak.

Uluslararası Paralimpik Masa Tenisi Turnuvası, yarın Mısır 'da başlayacak.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na puan da veren turnuvada Türkiye'yi 5 kadın ve 3 erkek sporcu temsil edecek.
28 Haziran'da sona erecek organizasyonda mücadele edecek Türk sporcular şunlar:
Kadınlar
Nergiz Altıntaş (Klas 3)
Hatice Duman (Klas 3)
Kübra Korkut (Klas 7)
Merve Cansu Demir (Klas 10)
Neslihan Kavas (Klas 9)
Erkekler
Abdullah Öztürk (Klas 4)
Ali Öztürk (Klas 5)
Nesim Turan (Klas 4)
Kaynak: AA
Türkiye , Mısır , Spor

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
16:48 Daniel Güiza, Atletico Sanluqueno ile olan sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı
16:45 Göztepe'de kombine bilet satışları 1 Temmuz'da başlayacak
16:40 Başkan Kadir Dağlı: "Küme düşme riski ortadan kalktı"
16:39 Melikgazi Beledipespor'un rakipleri belli oldu
16:38 Basketbolda transfer
16:32 Altınordu'nun genç futbolcuları "yemin" etti
16:31 FIFA'dan, Eskişehirspor'a 6 puan silme cezası