17.07.2019 18:43
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Uluslararası "Peygamberimiz ve Aile" sempozyumu

Uluslararası "Peygamberimiz ve Aile" sempozyumu

Diyanet İşleri Başkanlığı, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında uluslararası "Peygamberimiz ve Aile" konulu sempozyum düzenleyecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında uluslararası "Peygamberimiz ve Aile" konulu sempozyum düzenleyecek.
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre sempozyum, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 22-24 Kasım tarihlerinde Antalya'da organize edilecek.
Onursal başkanlığını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yapacağı sempozyumla, "Kur'an ve Sünnet perspektifinden ideal aile modelini ortaya koymak, tarihsel süreçte ailenin yaşadığı değişikliklere ve maruz kaldığı sorunlara dikkat çekmek, bu sorunlara temel dini referanslardan beslenen çözüm önerileri sunmak, bilhassa Hz. Peygamber'in sünnetinden hareketle aile kurumuna destek olmak, Başkanlığın aileye yönelik hizmetlerinin geliştirilmesine katkı sağlamak" amaçlanıyor.
Katılımcılar, sempozyum hakkında detaylı bilgiye "https://mevlidinebi.diyanet.gov.tr/tr-TR" adresinden ulaşabilecek.
Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Antalya, Güncel

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