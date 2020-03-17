Uluslararası poligon faaliyetlerine ara verdi
Manisa'nın Salihli ilçesindeki belediyeye ait Uluslararası Trap Skeet Atış Poligonu, korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara verdi.
17.03.2020 18:36 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:36
Manisa 'nın Salihli ilçesindeki belediyeye ait Uluslararası Trap Skeet Atış Poligonu, korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara verdi.
Salihli'nin Kabazlı Mahallesi'nde faaliyetlerini sürdüren, milli atıcılarının antrenman yapmak için geldiği Türkiye 'nin yedinci, Ege Bölgesi'nin en büyük poligonu olan Uluslararası Salihli Trap Skeet Atış Poligonu, korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı aldı. Yapılan açıklamada "Toplu kullanım alanı olan Salihli Belediyesi Trap Skeet Atış Poligonu Korona virüs "Kovid-19) nedeniyle sağlığınız düşünülerek tedbir amaçlı geçici süreliğine faaliyet göstermeyecektir" denildi.
Öte yandan geçtiğimiz hafta Salihli Belediyesi ile Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu işbirliğinde yapılması düşünülen 2. Trap Grand Prix Turnuvası da koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edilmişti. - MANİSA
Salihli'nin Kabazlı Mahallesi'nde faaliyetlerini sürdüren, milli atıcılarının antrenman yapmak için geldiği Türkiye 'nin yedinci, Ege Bölgesi'nin en büyük poligonu olan Uluslararası Salihli Trap Skeet Atış Poligonu, korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı aldı. Yapılan açıklamada "Toplu kullanım alanı olan Salihli Belediyesi Trap Skeet Atış Poligonu Korona virüs "Kovid-19) nedeniyle sağlığınız düşünülerek tedbir amaçlı geçici süreliğine faaliyet göstermeyecektir" denildi.
Öte yandan geçtiğimiz hafta Salihli Belediyesi ile Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu işbirliğinde yapılması düşünülen 2. Trap Grand Prix Turnuvası da koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edilmişti. - MANİSA
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Kaynak: İHA
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