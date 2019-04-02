Türk Polis
Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen Uluslararası Polis Futbol
Turnuvası'nda ilk gün geride kaldı. İstanbul
Emniyet Müdürlüğünün organizasyonunda, Riva
'daki TFF Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen turnuvanın ilk gününde Türkiye
, Katar
ile karşı karşıya geldi. Mücadelede 2-0 öne geçen Türkiye, üstünlüğünü koruyamayarak sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.
Turnuvadaki diğer maçlarda Azerbaycan
, İtalya
'yı 1-0, KKTC
ise Bosna Hersek
'i 4-0 mağlup etti. Rusya
ile İspanya
, 2-2 berabere kaldı.
Organizasyonda yarın Azerbaycan-Türkiye, Katar-İtalya, KKTC-Rusya ve İspanya-Bosna Hersek maçları oynanacak.
Türkiye, Futbol, Polis, Güncel
Kaynak: AA