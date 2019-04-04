Türk Polis
Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen Uluslararası Polis Futbol
Turnuvası'nda Türkiye
, yarı finale yükseldi. İstanbul
Emniyet Müdürlüğünün organizasyonunda, Riva
'daki TFF Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen turnuvanın üçüncü gününde grup maçları sona erdi. İtalya
'yı 3-0 mağlup eden Türkiye, grubunu Katar
'ın ardından averajla ikinci sırada tamamladı.
Türkiye yarı finalde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
ile karşılaşacak. Yarı finalin diğer maçında ise Katar ile Rusya
karşı karşıya gelecek.
Yarı finalde kazanan takımlar, final maçını 6 Nisan Cumartesi günü Türk Telekom
Stadı'nda oynayacak.
Türkiye, Futbol, Polis, Spor
Kaynak: AA