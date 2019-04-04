04 Nisan 2019, 14:53
»»

Uluslararası Polis Futbol Turnuvası

Uluslararası Polis Futbol Turnuvası

Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nda Türkiye, yarı finale yükseldi.

Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nda Türkiye, yarı finale yükseldi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün organizasyonunda, Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen turnuvanın üçüncü gününde grup maçları sona erdi.

İtalya'yı 3-0 mağlup eden Türkiye, grubunu Katar'ın ardından averajla ikinci sırada tamamladı.

Türkiye yarı finalde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Yarı finalin diğer maçında ise Katar ile Rusya karşı karşıya gelecek.

Yarı finalde kazanan takımlar, final maçını 6 Nisan Cumartesi günü Türk Telekom Stadı'nda oynayacak. Türkiye, Futbol, Polis, Spor
Kaynak: AA



YORUMLAR