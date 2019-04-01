- Uluslararası Polis Futbol
Turnuvası kura çekimi yapıldı Türkiye
'nin rakipleri Azerbaycan
, İtalya
ve Katar
oldu
İSTANBUL - Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenecek olan 'Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nın kura çekimi yapıldı. Türkiye A Grubu'nda Azerbeycan, İtalya ve Katar ile mücadele edecek. Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenecek olan 'Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nın kura çekimi yapıldı. TFF Hasan Doğan
Milli Takımlar Tesisleri'nde düzenlenen kura çekimine, İl Emniyet Müdür yardımcıları Atalay Bahar, Haydar Özdemir, Muharrem Yazgan, Beykoz
İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Güle, Kasımpaşa
Teknik Direktörü Mustafa Denizli
, eski futbolcu Tümer Metin
, spor medyası temsilcilerinin yanı sıra turnuvada yer alacak takımların futbolcuları ve teknik ekipleri katıldı. 2-6 Nisan tarihleri arasında oynanacak olan turnuvanın final müsabakası, 6 Nisan'dan Türk Telekom
Stadyumunda 16.30'da oynanacak.Denizli: "Turnuvanın uzun yıllar sürmesini diliyorum"Kura çekiminde konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, "Polis teşkilatında birçok dostum oldu. Onların böyle mutlu gününde bize düşecek her tülü göreve koşa koşa geliriz. Turnuvayı da yakından takip edeceğim. Burada olmaktan mutluyum. Katılımcılara bol şans diliyorum. Bu turnuvanın uzun yıllar sürmesini diliyorum" dedi. Şansal Büyüka
ise "Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen dost ülkelerin polislerine futbol takımlarına hoş geldiniz. Türkiye'de mutlu günler geçirerek ve iyi anılarla ayrılmalarını diliyorum. Ben sahada kim kime kelepçe takacak onu merak ediyorum. Katılacak tüm takımlara başarılar diliyorum. Artık gelenekselleşen bu turnuvanın devam etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.Bahar: "Bir polisin duygusunu ancak bir polis anlayabilir"Kura çekimi öncesi konuşma yapan Atalay Bahar futbolun birleştirici gücünün önemine dikkat çekere, "Asya
ve Avrupa
kıtalarını birleştiren İstanbul
'umuz birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Konumu gereği bütün güzellikleri içinde bulunduran nadide bir şehirdir. İstanbul Polisi olarak barış ve güvenli bozmak isteyenleri önlemek ve huzuru sağlamak en büyük hedefimiz. Bu zor görevi yerine getirirken gücümü tarihimizden ve milletimizden almaktayız. Dünyanın her yerinde insanları din, dil, ırk ve cinsiyet fark etmeksizin bir araya getiren ortak faaliyetlerinden bir tanesi spordur. On binlerce insanı bir tribünde aynı sevinci yaşadığını bazen de aynı üzüntüyü paylaştığını görebilirsiniz. Sporun birleştirici bir güce sahip olduğunu biliyoruz. Bu bakış açısıyla 7 ülkeden misafirlerimizi var olan dostluğumuzun pekiştireceğimize ve birbirimizi daha yakından tanıyacağımıza inanıyoruz. Turnuvanın uluslararası olmasının yanı sıra takımların tamamının polis olması ayrı bir anlam ifade ediyor. Bir polisin duygularını ancak bir polis anlayabilir. Bosna
polisi İtalyan polisi ile empati kurabilir. Hangi ülkeden olursa olsun bütün polisler birbirleriyle tecrübelerini paylaşarak yürürler.7 ülkeden misafirlerimiz sadece futbol için değil misafirperverliğimizi göstermek ve keyifli anlar yaşamak için davet ettik. Bu organizasyonun önümüzdeki yıllarda da devam etmesini temenni ediyoruz. Davetimize icabet eden tüm takımlara başarılar diliyorum. Ayrıca bize yardımlarından ötürü TFF, THY
teşekkür ve saygılarımı arz ediyorum" şeklinde konuştu.Gruplarda ilk iki sırayı alan takımların çapraz eşleşeceği turnuvada maç programı şöyle: A Grubu: Azerbaycan, İtalya, Türkiye, KatarB Grubu: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
, Bosna Hersek
, Rusya
, İspanya2 Nisan SalıA GRUBU11: 00 Azerbaycan - İtalya11: 00 Türkiye - KatarB GRUBU12: 00 Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti - Bosna Hersek12: 00 Rusya - İspanya3 Nisan ÇarşambaA GRUBU12: 00 Azerbaycan - Türkiye12: 00 Katar - İtalyaB GRUBU11: 00 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti - Rusya11: 00 İspanya - Bosna Hersek 4 Nisan
PerşembeA GRUBU11: 00 Katar - Azerbaycan11: 00 İtalya - TürkiyeB GRUBU12: 00 İspanya - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti12: 00 Bosna Hersek - Rusya
Türkiye, Futbol, Polis, Spor
Kaynak: İHA