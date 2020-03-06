Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın Adana ekonomisine katkısı: "150 Milyon"

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 1 milyon kişinin katıldığı karnavala bu yıl 1,5 milyon kişinin katılması beklenirken, yaratacağı ekonomik hacmin ise bir önceki yıla oranla yüzde 20 artışla 150 milyon TL'ye ulaşması bekleniyor.

Adanalılar başta olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinden ve yurtdışından insanların heyecanla beklediği"Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda"bu yıl eğlenceli etkinlikler ile birlikte; kültürel, sanatsal ve sportif aktiviteler de yer alacak.Bunlar arasında; konserler, halk koşusu, anne-baba-çocuk koşusu, ödüllü dijital yarışmalar, hızlı Adana dürüm yeme yarışması, Türkiye'nin tek su korteji, sanatsal sergiler ve atölyeler ile birlikte İtalyan'dan Uzakdoğu'ya uzanan mutfakların tanıtılacağı lezzet atölyeleri gibi çok sayıda etkinlik bulunacak. Ayrıca, karnavalın aktivite alanlarında çocuklar için özel sürprizlerin olacağı etkinlikler de yapılacak.

Karnavalın fikir önderi ve Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, karnavalın Adana'ya olduğu kadar Türkiye'nin tanıtımı ve turizmine olumlu katkılar yaptığını belirterek "Sadece Adana'da değil Antep, Hatay, Tarsus, Mersin civarındaki otellerde de doluluk artıyor. Uçaklarda, otobüslerde o dönemde yer bile bulunmuyor… Hem eğlendirici yönüyle hem de sosyo-ekonomik anlamda ülkemize çok büyük faydaları olmaktadır" dedi.

Karnavalın temasını en başından bu yana"dostluk ve sevgi" üzerine kurguladıklarını da sözlerine ekleyen Bozkurt şunları söyledi;

"2013 yılından bu yana da bu söylem altında on binlerce konuğumuza ev sahipliği yaptık. Gerek farklı illerimizden gerekse de yurtdışından gelen misafirlerimize Adana'nın güzelliklerini aktardık. Bu nisan ayında da yine aynı coşkuya tanıklık edecek ve binlerce kişiyi bir kez daha ağırlayacağız. Tur şirketleri, uçak ve otobüs şirketleri rezervasyonları tamamlamaya başladılar. Otellerde de karnaval tarihleri için rezervasyonlar tamamlanmış durumda. Karnavalda yoğun katılımın yaşanacağı günler 3-4-5 Nisan tarihleri olacak. Sonrasında da çeşitli aktiviteler ile birlikte karnaval 12 Nisan tarihine kadar sürecek. Biz bunu "Sakin Karnaval" olarak adlandırdık. Nisan'da Adana'da olmanın keyfini daha sakin bir dönemde deneyimlemek isteyenlere de takip eden günler için de program yapmalarını tavsiye ediyoruz. Bir haftalık plan yaparak Adana'ya karnaval için gelen bir turist, Adana civarında İskenderun, Mersin, Antep, Kapadokya'yı da gezebilir. Bu sebeple bu karnaval Adana'dan çıktı ve o bölgenin turizm tanıtımına doğru gitmeye başladı. Bu da karnavalın bölge turizmine katkısının açık bir göstergesi" şeklinde konuştu.

ADANA DIŞINDAN 200 BİN KİŞİ BEKLENİYOR

Bu yıl "Sakin Karnaval" döneminin de eklenmesiyle, Adana dışından otellerde ve evlerde konaklamak üzere yatılı gelecek olanlarla çevre il ve ilçelerden günübirlik gelecek olanların toplam 200.000 kişi olacağı ön görülüyor. Bunun yanında geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Adana halkının katılımıyla kent sokaklarında yaklaşık 1,5 milyon kişi karnaval coşkusunu yaşayacak.

ADANA EKONOMİSİNE KATKISI 150 MİLYON TL

3-12 Nisan tarihleri boyunca Adana dışından bölgeye gelecek yaklaşık 200.000 bin yatılı ve günübirlik karnaval gezgininin kişi başı ortalama harcamasının 500 TL olacağı tahmin ediliyor. Konaklama, yeme-içme, eğlence, alışveriş ve benzer harcamalar dahil, Adana dışından gelecek olanların Adana ekonomisine katkısı yaklaşık 100 milyon TL dolayında olacak.

Ayrıca, etkinliklere Adana'dan katılacak yaklaşık 1 milyon 300 bin kişinin karnavalboyunca yapacağı yeme-içme, eğlence, alışveriş gibi kalemlere kişi başı ortalama 30 TL gibi sembolik bir harcama yapacağı hesaba katıldığında 40 Milyon TL civarında da bir iç ticaret hacmi ortaya çıkıyor.

Tüm bu rakamlara şehirlerarası hava ve kara ulaşımı, şehir içi özel ve toplu taşıma gibi diğer bazı harcamalar eklendiğinde, yaklaşık 150 Milyon TL'lik Portakal Çiçeği Karnavalı ekonomisi oluşuyor.

TÜM OTELLER DOLU

Adana'ya son 7 yılda gelen yerli ve yabancı turist sayısında yüzde 100'den fazla artış meydana geldi. Bu rakama günü birlik gelenler, havayolunu kullanmayanlar ve konaklama yapmayanlar dahil edilmedi. Bunların da dahil edilmesiyle kente gelen turist sayısının çok daha fazla arttığı kaydediliyor.

Adana'daki bakanlık ve belediye belgeli toplam 12.000 yatak kapasitesinin tamamı karnaval süresince doluyor.

Karnavalın Tarsus, Mersin, Ceyhan, Karataş, Osmaniye, İskenderun, Antakya gibi çevre şehirlerdeki otellerin doluluk oranına etkisi de çok yüksek. Diğer yandan, Adanalılar karnaval zamanında evlerinde on binlerce misafir ağırlıyorlar.

Havayolu şirketleri, otobüs şirketleri çok sayıda ek seferler koyuyorlar.

Adana dışından gelen konuklar için ayrıca şehirde binlerce kişinin konaklayacağı kamp alanı da kuruluyor.

KENT ESNAFI KARNAVALI BEKLİYOR

Kentteki tüm otel ve restoranlarda, yeme-içme, eğlence noktalarında, mağazalarda, karnavalda stant açan yüzlerce küçük girişimcide, marketlerde, toptancı ve dağıtımcılarda, gıda üreticilerinde ve hatta taksicilerde bile ciddi bir hazırlık heyecanı var. Karnaval ile iç turizmin canlanması, Adana ekonomisinin hemen her sektöründe bir tür domino etkisi yaratıyor.

KARNAVAL SÜRESİNCE POTANSİYEL

Portakal Çiçeği Karnavalı ilk bakışta sadece eğlence yönüyle göze çarpsa da, asıl varlığı Adana'nın ekonomisinde çok kısa sürede önemli etki yaratmasıyla göze çarpıyor. Karnaval döneminde kente milyonlarca liralık ek gelir girişi sağlanmış oluyor. Böylelikle Adana, turizm yoluyla da ülke ekonomisine katkı sağlıyor.Bu ekonomik canlanma küçük esnaftan başlıyor tüm Adana'ya yayılıyor. El işleri satan kadınlarımız, yeme içme sektöründeki insanlarımız yani kısacası ekonomiyi oluşturan her unsurda bir canlanma yaşanıyor.

Diğer yandan, kültür, sanat, spor gibi birçok alanda eşsiz bir yetenek kaynağı olan Adana'da; söz konusu yetenekler karnavaldaki etkinlikler sayesinde kitlelerle buluşuyor. Ve tabii tüm bunların özeti, karnavalın Adana'ya getirdiği kentsel hareketliliktir. Portakal Çiçeği Karnavalı, son yıllarda Adana'ya sağladığı dinamizm ile kentin ve bölgenin en önemli tanıtım unsuru haline geldi.

TUR ŞİRKETLERİNİN İLGİSİ ÇOK BÜYÜK

Turizm acentalarının ve tur şirketlerinin her geçen yıl artan bir ilgisi var. Karnaval turları her yıl ciddi büyüme gösteriyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından birçok turizm şirketi, özel "Karnaval" gezi paketi oluşturuyorlar. Ayrıca Adana'da bulunan otellere yapılan rezervasyonlarda Türkiye genelinden olduğu kadar yurtdışından da taleplerin oldukça fazla olduğu görülüyor.

Dünyanın en saygın finans kuruluşlarından biri olarak kabul edilen CFA Institute'un düzenlediği ve CFA Istanbul Society'nin ev sahipliğini yaptığı CFA Investment Research Challenge Türkiye yarışması birincisi Özyeğin Üniversitesi oldu. İşletme Fakültesi öğrencilerinden Eya Beldı, Mücahit Bölükbaşı, Barkın Kaynar, Banu Mammadova ve Alina Selen Yumşak'tan oluşan ekip, akademik danışmanı Zümrüt Can Ambarcı ve endüstri mentoru Özgür Uçur'un katkılarıyla yarışmaya hazırlanarak, birinciliği elde etti. Yarışmanın finalinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi ile yarışan ve birinciliği elde eden Özyeğin Üniversitesi öğrencileri, 1 – 2 Nisan'da Ürdün'de düzenlenecek olan EMEA (Avrupa Orta Doğu ve Afrika) finalinde Türkiye'yi temsil edecek.

Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atakan Yalçın, öğrencilerinin yarışmada birinciliği elde etmesinin ve ülkemizi yurt dışında temsil edecek olmalarının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.