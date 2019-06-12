Kaynak: AA

2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 13-15 Haziran'da "1. Uluslararası Prof.?Dr.? Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sempozyumu" düzenlenecek.Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, İslam bilim tarihi alanında çalışan farklı ülkelerden araştırmacılar, İslam bilim ve teknoloji tarihi üzerine paha biçilemez çalışmalar yapan Prof. Dr. Fuat Sezgin'i anmak ve onun ilmi mirasının izinde, Müslüman bilim insanlarının dünya medeniyetlerine katkılarını konuşmak üzere, "1. Uluslararası Prof.?Dr.?Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sempozyumu"nda bir araya gelecek.2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ile ?Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, ?Prof.?Dr.?Fuat?Sezgin?İslam Bilim?Tarihi?Araştırmaları Vakfı ve İstanbul Üniversitesi ortaklığında düzenlenecek sempozyum, İstanbul Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek.30 Haziran 2018'de vefat eden Prof. Dr. Fuat Sezgin'in hatırasını yaşatmak amacıyla düzenlenen sempozyumda, Sezgin'in İslam medeniyetinde gelişmiş bilimlere ait literatürü konu edinen?Geschichte des arabischen Schrifttums (GAS)? adlı eseri başta olmak üzere çalışmalarının mahiyeti ve İslam bilimlerinin farklı medeniyetlerin bilimsel birikimlerine katkısı ele alınacak.Fuat Sezgin'in ortaya koyduğu ilmi mirasın gelecek nesiller için güçlü bir ilham kaynağı olmasının amaçlandığı sempozyum, 13 Haziran'da 09.30'da, Prof. Dr. Fuat Sezgin Belgeseli'nin gösterimiyle İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda başlayacak.Sempozyumun açılış konferansını "Bilim, Teknik, Tefekkür: Fuat Sezgin'le Evrendeki İşaretleri Okumak" başlığı ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yapacak.Geleneksel hale getirilmesi planlanan sempozyumun ilkinde eş zamanlı oturumlarda, İslam bilim tarihi yazıcılığı ve Fuat Sezgin'in katkıları, İslam bilimlerinin gelişimindeki siyasi, sosyal, ekonomik ve çevresel faktörler, İslam medeniyetinde geliştirilen bilimsel aletler ve teknoloji ürünleri gibi farklı temalarda 3 gün boyunca Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde 100'den fazla bildiri sunulacak.Sempozyum kapsamında, "Fuat Sezgin'le İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi" ile "Fuat Sezgin Anısına: Bilimden Sanata Yansımalar Sergisi", ziyarete açık olacak.