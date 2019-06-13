– Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, "Bilgi üretmek, düşünmek, derlemek, toparlamak için çalışan zihinler olmalı. Fuat Sezgin böyle biriydi" dedi.

2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ile Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ), Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı ve İstanbul Üniversitesi ortaklığında 1'inci Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sempozyumu başladı.

Sempozyumun açılışına Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Fatih Andı, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Başkanı Mecit Çetinkaya, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Kurucu Başkanı Ethem Sancak, Fuat Sezgin'in eşi Ursula Sezgin ve çok sayıda davetli katıldı.

İslam bilim tarihi alanında çalışan farklı ülkelerden araştırmacılar, İslam bilim ve teknoloji tarihi üzerine paha biçilemez çalışmalar yapan ve 30 Haziran 2018'de vefat eden Prof. Dr. Fuat Sezgin'i anmak ve onun ilmi mirasının izinde, Müslüman bilim insanlarının dünya medeniyetlerine katkılarını konuşmak üzere, İstanbul Üniversitesi'nde gerçekleştirilen sempozyumda bir araya geldi.

Etkinlikte, Sezgin'in İslam medeniyetinde gelişmiş bilimlere ait literatürü konu edinen Geschichte des arabischen Schrifttums (GAS) adlı eseri başta olmak üzere çalışmalarının mahiyeti ve İslam bilimlerinin farklı medeniyetlerin bilimsel birikimlerine katkısı ele alındı.

Geleneksel hale getirilmesi planlanan ve bugün başlayan sempozyumda eş zamanlı oturumlarda, İslam bilim tarihi yazıcılığı ve Fuat Sezgin'in katkıları, İslam bilimlerinin gelişimindeki siyasi, sosyal, ekonomik ve çevresel faktörler, İslam medeniyetinde geliştirilen bilimsel aletler ve teknoloji ürünleri gibi farklı temalarda 3 gün boyunca Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde 100'den fazla bildiri sunulacak.

AMAÇ; FUAT SEZGİN'İN ÇALIŞMALARINI YAYGINLAŞTIRMAK

Açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, fikirleri geliştirmek için parlak zihinlere ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Erdoğan, "Bilgi üretmek, düşünmek, derlemek, toparlamak için çalışan zihinler olmalı. Fuat Sezgin böyle biriydi. Günde 17 saatini fikir, bilim, bilgi üreterek geçirdi. Amacımız, Fuat Sezgin'in çalışmalarını yaygınlaştırmak, kendi yaşamını gençlerimiz için örnek olarak ortaya koymak" diye konuştu.

ERDOĞAN SOSYAL ZORLUKLARA DİKKAT ÇEKTİ

Vakıf olarak amaçlarının Müslümanların Batı'daki üretilen bilgiyi almasını, anlamasını ve bunun üzerine eklemeler yapmasını sağlayarak gelecek nesillere bu bilgileri aktarmak olduğunu aktaran Erdoğan, toplumların karşılaştığı ekonomik, siyasi ve askeri zorlukların yanında sosyal zorlukların da olduğunu ifade ederek bunların birbirinin parçası olduğunu söyledi.

"BATI DÜNYASI DUVARA TOSLUYOR"

Bu sorunlara çözüm geliştirilmesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan, "Batı dünyası bu noktada bir duvara tosluyor. Sadece ekonomik değil sosyal bir duvara da tosluyor. Fikirler geliştirmek için parlak zihinlere ihtiyacımız var. Bilgi üretmek, düşünmek, derlemek, toparlamak için çalışan zihinler olmalı" dedi.

Prof. Dr. Fuat Sezgin'in yaşamının dünyanın geleceği için anahtar niteliğinde olduğunu belirten Bilal Erdoğan, "Günümüzde maalesef gençler bilime çok fazla ilgi duymuyor. Yeni fikirlere, bilime adamış zihinlere ihtiyacımız olacak. Bu yıl Fuat Sezgin'i tanıtmaya devam edeceğiz. İnsanların bilim insanı, akademisyen olmaya özendireceğiz" ifadelerini kullandı.

12 ÜLKEDEN 70 TARİHÇİ İSTANBUL'DA

Sempozyumu düzenleme komitesinden FSMVÜ Bilim Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçar etkinliğe ilişkin bilgi verdi. Prof. Dr. Kaçar ise, "Uluslararası bir sempozyum düzenledik. Özellikle İslam bilim tarihi alanında çalışan ve eserler bırakmış dünyadaki bütün tarihçiler sempozyuma davet ettik. 12 ülkeden 70 kadar bilim insanı sempozyum için geldiler. Sempozyum, Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına, onu anmak ve anlamak amacıyla hazırlandı. Bu aynı zamanda İslam bilim tarihinin yeniden uyanışı ve çalışmaların hız kazanmasını sağlayacaktır" diye konuştu.

Sempozyum kapsamında, 'Fuat Sezgin'le İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi' ile 'Fuat Sezgin Anısına: Bilimden Sanata Yansımalar Sergisi' ziyarete açıldı.



Kaynak: DHA

- İstanbul