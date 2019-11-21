Haberler » Spor » Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği oyuncuları Türkiye'ye gitme konusunda uyardı - Spor

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği oyuncuları Türkiye'ye gitme konusunda uyardı

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği, yaptığı açıklamada Türkiye'ye transfer olmayı düşünen oyuncuları uyardı. FIFPro, Türkiye'den 7 kulübün adını vererek yaptığı uyarıda maaş ödemelerinde yaşanan sıkıntıları belirtti.

21.11.2019 16:09 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:23

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro), maaş ödeme konusunda sıkıntılar olduğunu belirterek oyunculara " 'ye gitmeme" yönünde uyarıda bulundu.

FIFPro'nun resmi sitesinden yaptığı açıklamada, son dönemde birçok kulübün oyuncuların alacaklarını ödemediği ve bunun sonucunda da birçok davanın açıldığı vurgulandı.

7 KULÜP İÇİN UYARDILAR

"Oyunculardan özellikle Kardemir Karabükspor, , Ankaragücü, Antalyaspor, Eskişehirspor, Elazığspor ve Kayserispor'a gitmeden önce dikkatli olmalarını rica ediyoruz" ifadeleri kullanılan açıklamada, 2019'da FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'ndaki davaların yüzde 15'inin en yüksek oran ile Türkiye'de olduğu kaydedildi.

Türkiye'deki birçok oyuncunun, ilk ay maaşlarının bile ödenmediğini ve kendilerinden destek beklendiği yönünde mesajlar aldıklarını belirten Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği, oyuncuların Türkiye'de sözleşme imzalarken kesinlikle ciddi bir destek alması gerektiğini belirtti.

"MAAŞLAR DÜŞÜK GÖSTERİLİYOR"

Öte yandan FIFA'da birçok davası olan Türk kulüplerinin, maaşları düşük göstererek bonuslara yöneldiği ve bu konuda dikkatli olunması gerektiği söylendi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun da UEFA'nın talebine rağmen oyuncuların sözleşmelerinin korunması konusunda yeni standartlar belirleme konusunda da eksik kaldığı mesajı paylaşıldı.

İşte Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği'nin yaptığı paylaşım:

Şenol Güneş: Arda TuranŞenol Güneş: Arda Turan'ı hep birlikte yok ettik

Futbol kulüplerinin borcu yapılandırıldıFutbol kulüplerinin borcu yapılandırıldı

beIN Sports, Süper Lig maçlarını AmerikabeIN Sports, Süper Lig maçlarını Amerika'da ücretsiz yayınlayacak

Mustafa CengizMustafa Cengiz'den Falcao'nun sakatlığı için açıklama: Kimse salak değil

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği oyuncuları Türkiye'ye gitme konusunda uyardı

Kardemir Karabükspor, Bursaspor, Türkiye, Spor


HABER YORUMLARI (8)
FTH:ne yapsınlar daha yenilerde 6 tane taze gol yemiş gs nin resminimi koyacaklardı hee eğerki teknikdirektörlerede bi çağrı yapılırsa fatih terimi örnek göstersinler maaşı 1905 tl olarak açıklanmıştıda o aklıma geliverdi birden biree :)))
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
YAPMA YAV!!!:FENER NİYE YOK LİSTEDE. ONLARADA ŞİKECİ DİYE GELMEYİN DİYORLARDI.
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
BATTALGAZİ44:ÜLKENİN ADINI BATIRIYORLAR. MAAŞINI ÖDEYEMEYECEĞİNİZ FUTBOLCU ALMAYIN KARDEŞİM. YABANCI OYUNCU İLE REZİL OLACAĞINIZA, YERLİ OYUNCUYLA VEZİR OLUN
Yayından Kaldır
14 2
Cevap yaz
YAZIK:Bu durumun en acı örneklerinden biri Fenerbahçe''ye gelen EMENİKE adlı kazmadır, Fenerbahçe''ye hiçbir faydası olmadan milyon eurolar alıp gitti ve şimdi kendine takım bile bulamıyor, gençlerimizi yetiştirsek ne cevherler var hem de bedava. . .
Yayından Kaldır
4 2
Cevap yaz
YAZIK:vay ülkemin futbol kulüplerinin haline, utanılacak bir tablo ve biz hala altyapılara destek vermek yerine adı sanı bilinmeyen afrikada yiyecek ekmeği zor bulan futbolculara trilyonlar veriyoruz. . .
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
ÇOKDA...:Fotoğrafa Fenerbahçe yi koyup algı yapan bi fifa işte
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
YAPMA YAV!!!:YOK ONLAR MAAŞ ÖDÜYOR AMA ŞİKE YAPIYORLAR, ONLARDANDA UZAK DURUN ANLAMINA GELİYOR.
Yayından Kaldır
0 1
MALATYA1907:FENERDEN BAŞKA TAKIM BİLMİYORLAR NE YAPSINLAR
Yayından Kaldır
4 0
Son Dakika Spor Haberleri
20:48 Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı
20:46 Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları
20:45 Alanyaspor Teknik Direktörü Bulut: "Karamsar değilim, iyi oynuyoruz"
20:37 Sörloth'un kız arkadaşı Lena Selnes: Sörloth Türkiye'de çok mutlu
20:34 Medipol Başakşehir, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı
20:06 Başörtülü hamile kadına çirkin saldırı! Darp edilen kadın hastaneye kaldırıldı
19:44 St. Pauli, Enver Cenk Şahin'in sözleşmesini feshetti!
19:07 Bülent Uygun: Emre Demir'i Real Madrid, Barcelona ve Chelsea takip ediyor
18:13 Son Dakika: Bakan Akar: Yaptığımız harekatlar sonucu 400 binden fazla Suriyeli Afrin'e döndü
18:05 "Messi daha iyi" sözlerini duyan Ronaldo'nun yaptığı hareket şaşırttı!
17:57 Fenerbahçe'de Ozan Tufan depremi! Sözleşmeyi beğenmedi
17:42 Son Dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı
16:55 7 il başkanı görevden ayrılmıştı! İşte AK Parti'deki istifaların perde arkası
16:10 Cezası 5 bin TL'yi bulan yere çöp atma suçu, artık polisler tarafından da cezalandırılabilecek
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
08:30 Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt vefat etti
21.11.2019 20:54:49