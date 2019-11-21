Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği oyuncuları Türkiye'ye gitme konusunda uyardı

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro), maaş ödeme konusunda sıkıntılar olduğunu belirterek oyunculara " Türkiye'ye gitmeme" yönünde uyarıda bulundu.

FIFPro'nun resmi sitesinden yaptığı açıklamada, son dönemde birçok kulübün oyuncuların alacaklarını ödemediği ve bunun sonucunda da birçok davanın açıldığı vurgulandı.

7 KULÜP İÇİN UYARDILAR

"Oyunculardan özellikle Kardemir Karabükspor, Bursaspor, Ankaragücü, Antalyaspor, Eskişehirspor, Elazığspor ve Kayserispor'a gitmeden önce dikkatli olmalarını rica ediyoruz" ifadeleri kullanılan açıklamada, 2019'da FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'ndaki davaların yüzde 15'inin en yüksek oran ile Türkiye'de olduğu kaydedildi.

Türkiye'deki birçok oyuncunun, ilk ay maaşlarının bile ödenmediğini ve kendilerinden destek beklendiği yönünde mesajlar aldıklarını belirten Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği, oyuncuların Türkiye'de sözleşme imzalarken kesinlikle ciddi bir destek alması gerektiğini belirtti.

"MAAŞLAR DÜŞÜK GÖSTERİLİYOR"

Öte yandan FIFA'da birçok davası olan Türk kulüplerinin, maaşları düşük göstererek bonuslara yöneldiği ve bu konuda dikkatli olunması gerektiği söylendi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun da UEFA'nın talebine rağmen oyuncuların sözleşmelerinin korunması konusunda yeni standartlar belirleme konusunda da eksik kaldığı mesajı paylaşıldı.

İşte Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği'nin yaptığı paylaşım: