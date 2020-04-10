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Uluslararası projenin toplantısı video konferans ile yapıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile Düzce Üniversitesi'nin ve 7 ortağı bulunan uluslararası projenin toplantısı video konferans ile yapıldı.

10.04.2020 11:43 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:43
Uluslararası projenin toplantısı video konferans ile yapıldı
DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile Düzce Üniversitesi'nin ve 7 ortağı bulunan uluslararası projenin toplantısı video konferans ile yapıldı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, Düzce Üniversitesi ve 7 ortak ile yapılan Erasmus + programı kapsamında yürütmekte olunan mezunlar, işsizler ve konu ile ilgilenen herkes için web dizaynı ve geliştirilmesi konularında açık kaynaklı bir öğrenme platformu oluşturulmasını hedefleyen projenin ilk video konferans toplantısı gerçekleştirildi.

İçinde bulunduğumuz dönemde çok daha fazla ön plana çıkan uzaktan çalışma sistemlerine de çok önemli destek sağlayacak bu projenin online toplantısında e-öğrenme modülleri ile ilgili üç fikri çıktı ile ilgili yapılan çalışmalar üzerinde durularak değerlendirmeler yapıldı. Çalışmaları devam ettirilecek olan fikri çıktıların sonuçlandırılması ve Ulusal Ajansa sunulacak ara rapor öncesi yapılacak istişareler için 4 Haziran 2020 de ikinci video konferans toplantının gerçekleştirilmesine karar verildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: Düzce Üniversitesi, Erasmus, Düzce, Güncel
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