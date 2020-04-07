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Uluslararası rekabet ve istihdam güvencesi için desteklenmeli

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Başkanı; tüm dünyayı etkileyen küresel salgın nedeniyle, ülke ekonomisinde ve istihdamında oluşabilecek zararları en aza indirmek için çalıştıklarını belirtti.

07.04.2020 09:20 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:20
Uluslararası rekabet ve istihdam güvencesi için desteklenmeli

"Bu doğrultuda açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nin çimento ve hazır beton gibi alt sektörlere genişletilmesi büyük önem arz ediyor" dedi.

Saka, Türk çimento sektörünün Avrupa'nın 1'inci, dünyanın 6'ncı büyük üreticisi olduğunu ve yaklaşık 19 bin kişiyi istihdam ettiğini hatırlatarak, "Uluslararası alanda rekabet üstünlüğü, ülkemize döviz girdisi ve ileriye dönük istihdam güvencesi sağlanması için sektörün desteklenmesi büyük önem arz ediyor" ifadesini kullandı.

COVİD-19 (Yeni Coronavirüs) salgını, Türkiye 'deki tüm sektörler gibi, çimento sektörünü de olumsuz etkiledi. Türk çimento sektörünün uluslararası temsilcisi Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka; Türk çimento sektörünün, Avrupa'nın 1'nci, dünyanın 6'ncı büyük üreticisi olan, yaklaşık 19 bin kişiyi istihdam eden, 2 milyar dolar ciro ile 900 milyon dolar ihracat geliri ile ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan stratejik bir sektör olduğunu söyledi.

TÇMB'nin bu zorlu dönemde yürüttüğü faaliyetlerle ülke ekonomisi ve istihdamında oluşabilecek zararları en aza indirmeyi hedeflediklerini belirten Dr. Tamer Saka, "Bu doğrultuda açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nin alt sektörlere genişletilmesi büyük önem arz ediyor. Türk çimento sektörü, toplam GSYİH içindeki yaklaşık %7'lik payı ile ekonomimizin güçlü ve lokomotif sektörlerinden biri olan inşaat sektörünün en önemli alt sektörlerinden biridir" dedi.

ULUSLARARASI REKABET VE İSTİHDAM GÜVENCESİ İÇİN DESTEKLENMELİ

TÇMB Başkanı Saka, tüm ülkeyi ciddi anlamda olumsuz etkileyen salgın karşısında açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nde yer alan 16 sektörün en büyük destekçisi olan alt sektörlere genişletilmesi durumunda, çimento sektörü olarak ülkeye döviz girdisi ve ileriye dönük istihdam güvencesi sağlayabileceklerinin altını çizdi.

RAKAMLAR İYİ DEĞİL

Salgınla birlikte sektörde yaşanan zorlukların artacağına dikkat çeken Saka "Salgın nedeniyle sektörün tedarik zincirinde bozulma ve kırılmalar oluşmaya başladı. Alacak tahsil uygulamalarında ve ticari faaliyetlerde yaşanan gerilemeler sonucu ülke içi talep miktarında düşüşler yaşanıyor. Yurt dışı sipariş iptallerini takiben ihracat gelirleri düşüyor. Bu düşüşle birlikte üretim kapasitelerinde ciddi gerilemeler meydana geliyor" diye konuştu.

Saka, ayrıca salgın sebebi ile sektör üreticilerinin ihracatla ilgili yaşayabileceği sorunların hem ülkeye döviz girdisini azaltacağını hem de kaybedilen pazarların rakip ülkeler tarafından hızlı bir şekilde doldurulacağını söyledi. Saka, "En önemlisi hâlihazırda %65 civarında olan kapasite kullanımı ve istihdam ciddi olarak etkilenecek" uyarısında bulundu.

TÜRKİYE, 55 ENTEGRE FABRİKASI İLE DÜNYANIN 2. EN BÜYÜK ÇİMENTO VE KLİNKER İHRACATÇISI

Türk çimento sektörü 55 entegre çimento fabrikası ile, 2019 yılında Vietnam'dan sonra dünyadaki 2. en büyük çimento ve klinker ihracatçısı. TUİK verilerine göre, 2019 yılında toplam 23 milyon ton ve 877 milyon dolar değerinde çimento ve klinker ihracatı, başta ABD olmak üzere dünyanın 115'den fazla ülkesine ihracat gerçekleştirdi. 2020 yılında bu verilerin 25 milyon ton ve 1 milyar dolar değerine ulaşması ve Türkiye'nin dünya ihracatçıları arasında ilk sıraya oturması bekleniyor.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Türkiye, Ekonomi, Güncel
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Haberler ›› Ekonomi ››Uluslararası rekabet ve istihdam güvencesi için desteklenmeli - Ekonomi

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