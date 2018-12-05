Uluslararası Saraybosna Havalimanı'nda 1 Milyon Yolcu Rekoru

Bosna Hersek
'in başkentindeki Uluslararası Saraybosna
Havalimanı, bu yıl bir milyona çıkan yolcu sayısıyla rekor kırdı.
Uluslararası Saraybosna Havalimanı'ndan seyahat eden bir milyonuncu yolcu, Türk Hava Yolları
'nın (THY
) TK 1002 sayılı İstanbul
seferi yolcularından Aida Brino oldu.
Bu vesileyle çift yönlü Saraybosna-İstanbul uçak bileti ve hediye çeki kazanan Brino, havalimanında yaptığı açıklamada, İstanbul'a iş nedeniyle gittiğini aktararak, "Bu tarz şeyleri gazetelerde okumuştum. Bir milyonuncu yolcu olmak inanılmaz ama bir o kadar da güzel bir his." ifadelerini kullandı.
Uluslararası Saraybosna Havalimanı Müdürü Armin Kajmakovic de bir milyon yolcuya ulaşmış olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Bir milyonuncu yolcumuzu tebrik ediyorum. Bu vesileyle en önemli stratejik partnerlerimizden biri olan THY'yi de tebrik etmek istiyorum. Uluslararası Saraybosna Havalimanı yolcularının yüzde 20'si THY yolcusu. Bir milyonuncu yolcumuzun da THY'den olması tesadüf değil." diye konuştu.
THY Saraybosna Müdürü Ahmet Salih
Kansu ise global bir havayolu şirketi olan THY'nin 22 yıldır Saraybosna'ya uçtuğunu hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yolcumuz arttı. Özellikle son yıllarda Arap ülkelerinden ve Uzak Doğu
'dan ciddi yolcu alıyoruz. Bosna'ya ve Balkan ülkelerine gezmeye gelenler oralardaki tur operatörlerinin yaptığı turlarla geliyor. Memnunuz, mutluyuz. Bundan sonraki yıllarda da bölgedeki gelişmelere bağlı olarak yolcu sayımızı arttıracağımızı düşünüyoruz."
Bosna Hersek'in en büyük ve en önemli havalimanı Uluslararası Saraybosna Havalimanı, geçen yıla oranla yüzde 9 artış göstererek, 2017'de 900 bin olan yolcu sayısını yıl sonu gelmeden bir milyona çıkardı.
İstanbul,Türk Hava Yolları,Saraybosna
05 Aralık 2018 Çarşamba 14:40