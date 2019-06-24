24.06.2019 15:10
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Uluslararası Satranç Turnuvası Menteşe'de Başladı

Uluslararası Satranç Turnuvası Menteşe

Menteşe Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu Menteşe İlçe Temsilciliği tarafından düzenlenen Grand Master ve Woman Grand Master Satranç Turnuvası Menteşe'de başladı.

Ukrayna, Türkmenistan, Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Sırbistan'dan katılan 20 sporcu, 5 gün boyunca unvan mücadelesi verecek.

Turnuva öncesi sporcularla bir araya gelen Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Satranç, analitik düşünme, strateji geliştirerek, odaklanma ve ileriyi düşünme yeteneklerini geliştirmesi bakımından çok önemli bir spor dalı. Amacımız evrensel yapıdaki satranç sporunun Menteşe'de yaygınlaşmasını sağlamak. Bunu da düzenlediğimiz uluslararası turnuvalar ile yapacağız. Bugün kendi ülkelerinde unvan sahibi olan 20 sporcuyu ağırlıyoruz. Turnuva sonunda unvan alacak sporcular, aynı zamanda kentimizin tarihi ve turistlik yerlerini de görüp, kültürümüzü yakından tanıma fırsatı bulacaklar." dedi.

Ziyarette sporcularla yakından ilgilenen Başkan Gümüş, turnuvaya katılan sporculara başarılar diledi.

Türkiye Satranç Federasyonu Menteşe İlçe Temsilcisi ve Turnuva Direktörü Barış Öztürk, turnuvanın 24- 28 Haziran tarihleri arasında gerçekleşeceğini belirterek, "Menteşe Belediye Başkanımız Bahattin Gümüş'e satranç sporuna yapmış olduğu desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. 5 gün sürecek Grand Master ve Woman Grand Master Satranç Turnuvası, satranç sporunun Menteşe'de gelişmesi bakımından çok önemli." dedi.

Kaynak: Bültenler
Gümüş , Türkiye , Güncel

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