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'Uluslararası Şehir Olimpiyatları' sona erdi

'Uluslararası Şehir Olimpiyatları' sona erdiİSTANBUL - 'Uluslararası Şehir Olimpiyatları' sona erdi.

24.11.2019 12:28 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:31
'Uluslararası Şehir Olimpiyatları' sona erdi
İSTANBUL - 'Uluslararası Şehir Olimpiyatları' sona erdi. Dereceye giren yarışmacılara madalyalarını taktim eden Belediye Başkanı Atilla Aydıner, "Avrupa Birliği projesini Bayrampaşa'da yürütüyoruz. Bayrampaşa Belediyesi'yle Litvanya'nın kültürel iş birliğini daha çok pekiştirmiş olduk. bir dostluk demektir" dedi.
"Sağlık Sporda, Bağlan Hayata" projesiyle Avrupa Birliği'nden hibe almaya hak kazanan Bayrampaşa Belediyesi ile proje ortağı Litvanya'nın Kaunas Belediyesi'nin birlikte düzenlediği 'Uluslararası Şehir Olimpiyatları' madalya töreniyle sona erdi. Türkiye ve Avrupa Birliği arasında şehir eşleştirme hibe programı kapsamında, Bayrampaşa Belediyesi tarafından yürütülen "Sağlık Sporda, Bağlan Hayata" projesinin kapanış töreni Çetin Emeç Stadı'nda yapıldı. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene başkan yardımcıları, meclis üyeleri, aileler ve genç sporcular katıldı. Koşu yarışlarının ardından dereceye giren öğrencilere madalyalarını ve kupalarını veren Başkan Aydıner, bütün yarışmacıları verdikleri emek için tebrik etti.
"Sporun dili, dini yoktur. Spor dostluktur" diyen Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner, "Uluslararası bir projemizi gerçekleştiriyoruz. Dolu dolu geçiyor. 400'e yakın öğrencimiz yarışmalarını yapıyorlar. Burada bir koşu yapılacak yavrularımız yarışacak. Biraz önce derece alan çocuklarımıza madalyalarını verdik. Böylece Avrupa Birliği projesini Bayrampaşa'da yürütüyoruz. Bayrampaşa Belediyesi'yle Litvanya'nın kültürel iş birliğini daha çok pekiştirmiş olduk. Spor bir dostluk demektir. Sporun dili, dini, mezhebi olmaz" diye konuştu.
'Uluslararası Şehir Olimpiyatları' sona erdi

Atila Aydıner, Bayrampaşa, Güncel

Kaynak: İHA


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