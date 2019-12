Uluslararası Siber Güvenlik Tatbikatı başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "2020 yılı içinde başta İstanbul Havaalanı olmak üzere işletmecilerimize belirli lokasyonlarda verdiğimiz test izinleri ile 5G deneyimi kazanmayı amaçlıyoruz" dedi.



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda düzenlenen "Uluslararası Siber Kalkan 2019 Tatbikatı"na katılan ve burada bir konuşma yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "Bugün burada ülkemiz ev sahipliğinde dünyanın farklı coğrafyalarından temsilcileri bir araya getiren 'Uluslararası Siber Kalkan 2019 Tatbikatı'nı gerçekleştirmek üzere bulunmanın gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.



Yarışmada 17 ülkeden 19 takımın yarışacağını belirten Bakan Turhan, "Bugün 17 ülkeden 19 takımın yarışacağı, 87 katılımcıyla icra edeceğimiz Uluslararası Siber Kalkan Tatbikatı iki gün boyunca devam edecek. Bu süre içerisinde katılımcı ülkelerden oluşan takımlar zafiyetleri ve zararlı yazılımları tespit edip, gerekli önlemleri en hızlı şekilde alabilmek için zamana



karşı amansız bir mücadele sergileyecekler. Birazdan başlatacağımız tatbikat için katılımcılar hemen yan salonda yerlerini almış ve siber tehditlere karşı sistemlerini savunmak için hazır durumdalar. Tatbikatın sona ereceği 20 Aralık akşamı düzenlenecek törende dereceye giren takımlar ilan edilecek" diye konuştu.



İnsanların bilgi ve iletişim teknolojileriyle daha önce hiç olmadığı kadar iç içe olduğunu söyleyen Bakan Turhan şunları kaydetti:



"Günden güne gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri yaşamımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Bilgi ve iletişim teknolojileri hayal dahi edemediğimiz bir hızda kalite ve verimliliği katlayarak ilerliyor. Bakanlık olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 2023 vizyonuna uygun olarak çalışıyoruz. Bu anlamda yerli ve milli kavramlarının değeri çok büyük. Bakanlık olarak sektör paydaşlarını da işin içine dahil ederek teknolojiyi mümkün olan en yüksek ölçüde yerli ve milli imkanlarla üreten ülkelerden biri olma yolundayız. Katma değeri yüksek, yenilikçi çalışmalar yürütüyoruz. Bu bağlamda bilgi ve iletişim sektörünün ülkemizde geldiği duruma ilişkin bazı verileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Genişbant abone sayımız ise 75,3 milyona ulaşmış durumda. Bir başka deyişle genişbant penetrasyon oranımız yüzde 92 civarındadır. Mobil genişbant internet abone yoğunluğumuz ise yüzde 75 seviyelerinde. 82 milyon nüfusa sahip ülkemizde yaklaşık 45 milyon e-Devlet kullanıcısına ulaşmış durumdayız. E-Devlet üzerinden 636 kurumun 5 binin üzerinde hizmetini sunuyoruz."



"2020 yılı içinde belirli lokasyonlarda verdiğimiz test izinleri ile 5G deneyimi kazanmayı amaçlıyoruz"



5G ve fiber altyapı çalışmalarını sürdürdükleri aktaran Bakan Turhan, "Önümüzdeki yılların en önemli gündem maddesi olan 5G ve fiber altyapılara yönelik çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Bu anlamda 2020 yılı içinde başta İstanbul Havaalanı olmak üzere işletmecilerimize belirli lokasyonlarda verdiğimiz test izinleri ile 5G deneyimi kazanmayı amaçlıyoruz. Bunun yanında ülkemizde 2010 yılından itibaren verilmeye başlanan fiber genişbant hizmetinde son yıllardaki yıllık büyüme ortalaması yüzde 20 düzeylerinde gerçekleşmektedir. Bugün itibarıyla 3 milyon 100 bin fiber aboneye sahibiz. Abone sayılarındaki bu gelişmeye uygun olarak altyapıda aynı şekilde gelişim göstermiştir. Bu kapsamda 2015 yılı ilk yarısında 9 milyon olan erişilen hane sayısı, bugün itibarıyla 14 milyonu aşmış ve son dört yılda yüzde 55 dolayında bir artış olmuştur. Ayrıca bu dönemdeki fiber altyapı uzunluğumuz da yüzde 40 artarak 371 bin kilometreyi geçmiştir. Önümüzdeki dönemde fiber altyapıların kurulumlarının daha da hızlanması ve kolaylaşması için ilgili paydaşlarla teknik ve hukuki çalışmalarımız devam edecek" şeklinde konuştu.



"Fiziksel bilgilerin dijital ortama aktarılması, üretilmesi, paylaşılması, erişilmesi, etkileşimlerin dijitalleşmesi ve nesnelerin dijital olarak internete bağlanmasıyla üretilen, saklanan ve iletilen veri miktarı gitgide artıyor"



Savunma, sanayi, sağlık, ulaşım, eğitim, gibi pek çok alanın bilişim sistemlerine bağlı çalıştığını kaydeden Bakan Turhan, "Daha fazla verinin bu sistemler içerisinde tutulduğu bir dünyadayız. Artık her şey daha akıllı hale geliyor, nesnelerin interneti, büyük veri ve yapay zeka gibi kavramlar gün geçtikçe hayatımızda daha fazla yer ediniyor. Bu anlamda artık makinelerin kendi aralarında ve doğrudan insanlarla etkileşimde olduğu yeni bir düzene giriyoruz. Fiziksel bilgilerin dijital ortama aktarılması, üretilmesi, paylaşılması, erişilmesi, etkileşimlerin dijitalleşmesi ve nesnelerin dijital olarak internete bağlanmasıyla, üretilen, saklanan ve iletilen veri miktarı gitgide artıyor. Buna ek olarak daha fazla bilgi ve iletişim teknolojilerine bağlı hale gelen tüm bu altyapılar siber saldırganların daha fazla hedefi olmaya başlıyor" değerlendirmesini yaptı.



"Siber güvenlikte oluşabilecek bir güvenlik zaafını saldırganların gözüyle görmeye çalışıp önceden tedbir almak çok büyük önem taşıyor"



Günümüzde ülkelere, kurumlara ve kişilere farklı yöntemler kullanılarak çok sayıda siber saldırı yapıldığını vurgulayan Bakan Turhan, "Kişisel verilerimiz ele geçirilmeye çalışılıyor, kişisel ve kurumsal bilgisayarlarımız, sistemlerimiz kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Siber saldırganlar siber uzayda günden güne daha karmaşık, etki seviyesi artan, küresel ölçekli faaliyetler yürütüyor. Bu durum bireylerin, kurumların, hatta aynı anda birden fazla ülkenin etkilenmesine neden oluyor. Bu bakımdan siber güvenlik konusunun ciddiye alınması gerekiyor. Aynı zamanda siber güvenlikte oluşabilecek bir güvenlik zaafını saldırganların gözüyle görmeye çalışıp önceden tedbir almak çok büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.



"Mayıs 2013'te Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimizi kurduk"



Dışarıdan gelebilecek tehditler karşısında Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi oluşturduklarını belirten Bakan Turhan, "Siber güvenliğin artırılması hususunda Mayıs 2013'te Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz, yani USOM'u kurduk. Siber olaylara müdahale ekiplerini oluşturduk. Her geçen gün yeni SOME'lerin kurulması ile de güçleniyor. USOM koordinasyonunda yaklaşık bin 300 kurum ve kuruluşta SOME ekiplerimizi kurmuş durumdayız. Bu ekipler 7/24 prensibiyle çalışarak kritik sistemlerimizi takip ediyor ve siber olaylara karşı müdahale ve koordinasyon faaliyetini yürütüyor. Bugün itibarıyla bin 300 kurum ve kuruluştan 3 bin 774 siber güvenlik uzmanı ile siber güvenlik bildirimlerini, tehdit ve saldırı bilgilerini anlık olarak paylaşan bir yapıyı oluşturmuş durumdayız. Geçtiğimiz birkaç yıl içinde insan kaynağımızın geliştirilmesini amaçlayan 'siber kapasite inşası' faaliyetlerimize ve saldırı ve tehditleri en hızlı biçimde tespit edip engellemeyi hedeflediğimiz teknolojik tedbirlere yönelik çalışmalarımıza hız vermiş durumdayız" diye konuştu.



"İç kaynaklarla hayata geçirdiğimiz 'Fetih' Siber Talimhane'de katılımcılara birebir siber güvenlik testleri yapma ve bu konuda kendilerini yetiştirme imkanı sunuyoruz"



Organize edilen siber güvenlik eğitimleri ile kritik sektörlerde faaliyet gösteren siber güvenlik uzmanlarının yeteneklerini artırmaya devam ettiklerini hatırlatan Bakan Turhan, şunları söyledi:



"Bu kapsamda 2017 ve 2019'da gerçekleştirdiğimiz Siber Yıldız yarışmalarına binlerce kişi katıldı. Mezuniyet veya yaş şartı aramaksızın kabul ettiğimiz yarışmacılar arasından başarılı olan arkadaşlarımızı ödüllendirdik ve ekiplerimize dahil ederek istihdam etmeye başladık. Yine iç kaynaklarla hayata geçirdiğimiz 'Fetih' Siber Talimhane'de katılımcılara birebir siber güvenlik testleri yapma ve bu konuda kendilerini yetiştirme imkanı sunuyoruz. Buraya katılan arkadaşlarımızın da yeteneklerini daha üst seviyelere çıkararak ülkemize önemli hizmetler vereceğini ve ulusal siber güvenliğimize katkı sağlayacağına inanıyorum. Geçtiğimiz aylarda Siber Talimhane eğitimlerinde 117 kişiye 3 gün boyunca uygulamalı siber güvenlik laboratuvar eğitimi verildi. Ayrıca lise öğrencilerine de sınıf eğitimleri verildi. Düzenlediğimiz bu eğitimlere 3 binden fazla katılım oldu. USOM ekiplerimizin hazırladığı siber güvenlik eğitimlerini online olarak BTK Akademi üzerinden devreye aldık. Tüm bunların yanısıra ulusal ve uluslararası paydaşlarla en etkin ve hızlı biçimde siber tehdit istihbaratı paylaşımına ve ülkemizin kritik altyapılarının korunmasına yönelik faaliyetlere yoğunlaşmış bulunuyoruz."



Siber olaylara hazırlık ve müdahale seviyelerinin artırılması konusunda hem ulusal, hem uluslararası boyutta 2011 yılından bu yana geniş katılımla toplam 5 siber güvenlik tatbikatı düzenlediklerini söyleyen Bakan Turhan, "Bu bağlamda gerçekleştireceğimiz 'Uluslararası Siber Kalkan 2019 Tatbikatı'nı olay müdahale kabiliyetlerinin ve hazırlık seviyelerinin artırılması, siber risklerin ve etkilerinin ortak anlayışla ele alınması ve siber tehditlerin azaltılması adına tüm katılımcıların yararlanacağı önemli bir etkinlik olarak görüyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA