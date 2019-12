Uluslararası SIGN İstanbul, 17-20 Eylül 2020'de yapılacak

Endüstriyel reklam ve dijital baskı dünyasını her yıl bir araya getiren SIGN İstanbul , 17-20 Eylül 2020'de Tüyap Beylikdüzü 'nde gerçekleştirilecek.Eylül 2019'da, Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Almanya, Belçika, Hırvatistan ve Mısır'ın da aralarında olduğu 21 ülkeden 300 firmanın katıldığı, 3 bin 296'sı yurt dışından olmak üzere 23 bin 516 profesyonelin ziyaret ettiği SIGN İstanbul, 2020 buluşmasının hazırlıklarına ara vermeden başladı.Tarsus Turkey tarafından 17-20 Eylül 2020'de Tüyap Beylikdüzü'nde gerçekleştirilecek fuar, sektörün üretici, tedarikçi, ihracatçı ve ithalatçılarını, reklam veren firmalar, reklam ajansları, dijital baskı merkezleri, matbaacılar, tekstil üreticileri, mimarlar, mühendisler, perakende malzeme satıcıları, promosyoncular, akademisyenler, dünyanın dört bir yanından büyük satın almacılar ve yeni yatırımcılar ile buluşturacak.SIGN İstanbul'da her yıl ülke ekonomisine doğrudan katkı sağlayacak nitelikte ticaret hacmi gerçekleşiyor. Dünya çapında yüzlerce fuar organizasyonuna imza atan Tarsus Group bünyesinde düzenlenen SIGN İstanbul, sektörün en önemli etkinliklerinden Label Expo ve Brand Print ile de aynı çatı altında yer alıyor.Endüstriyel reklam ve dijital baskı sektörüne yön veren trendlerin bir arada sergilendiği SIGN İstanbul, hem tecrübesi hem de yüksek prestiji ile lider konumunu korumaya devam ediyor.30 bin metrekare alanda gerçekleşecek olan SIGN İstanbul'u, dünyanın dört bir yanından 25 bin sektör profesyonelinin ziyaret etmesi bekleniyor.30 ülkeden 350 katılımcı firmanın yer alacağı fuara, yurt dışından 3 bin 500 profesyonel satın almacının gelmesi hedefleniyor. 2019 yılında yurt dışı satın almacı sayısını yüzde 17 artırmayı başaran SIGN İstanbul Fuarı'na, özellikle Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinden gösterilen yoğun ilginin katlanarak artması öngörülüyor.SIGN İstanbul'da; dijital baskı makinelerinden serigrafi makinelerine, tekstil baskıdan lazer makinelerine, LED sistemlerinden endüstriyel reklam ürünlerine, 3D baskı teknolojilerinden görsel iletişim ve sergileme ekipmanlarına kadar 2020'nin tüm sektörel yenilikleri bir arada sunulacak.Tarsus Turkey Fuar Direktörü Ulaş Kılıç, fuara ilişkin değerlendirmesinde, sektörün önde gelen katılımcı firmalarının şimdiden yerini ayırttığı fuarda sergilenen makineler ile her türlü ürüne baskı yapılabildiğini belirterek, her SIGN İstanbul'da olduğu gibi yine tüm katılımcıların, maksimum ticari fayda ile başarılı bir fuar geçirmelerini hedeflediklerini kaydetti.