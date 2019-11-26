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Uluslararası sigorta dolandırıcılığı yapan çete çökertildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yabancı plakalı lüks araçlara sahte kaza raporları düzenleyerek uluslararası sigorta dolandırıcılığı yapan çete çökertildi.

26.11.2019 11:00 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:00Uluslararası sigorta dolandırıcılığı yapan çete çökertildi
Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yabancı plakalı lüks araçlara sahte kaza raporları düzenleyerek uluslararası sigorta dolandırıcılığı yapan çete çökertildi. Gerçekleştirilen operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı.
Başkent'te Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 1 yıldır sürdürdüğü teknik ve fiziki takip sonucunda, yabancı plakalı lüks araçlara sahte kaza raporları düzenleyerek uluslararası sigorta dolandırıcılığı yapan çeteyi çökertti. Yabancı plakalı lüks araçlara sahte kaza raporları düzenleyerek uluslararası sigorta dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen 47 şüpheli, gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.
TAMİRHANELER BİLE SAHTE
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde yapılan inceleme ve araştırmalarda, aralarında sigorta eksperlerinin, banka çalışanlarının, tamirhane sahipleri ile gerçek araç sahiplerinin bulunduğu 47 şüphelinin, Türkiye genelinde yurt dışı yabancı plakalı araçları sistematik ve bilinçli bir şekilde kaza yapmış gibi göstererek, kaza sonrası inandırıcı olması için kolluk kuvvetlerinin isimlerini de kullanarak sahte maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı düzenledikleri, gerçekte olmayan tamirhanelerde araçlar tamir edilmiş gibi gösterilip sigorta şirketlerinden kaza hasar bedeli altında para alarak haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.
3 MİLYON LİRA ZARAR
Öte yandan, eksperler tarafından olumsuz verilen kaza raporları için, birlikte hareket ettikleri eksperlere rapor tutturarak sigorta tahkim kuruluna başvurarak sigorta şirketlerinden icra ile gerçekte olmayan kazalar için kaza hasar bedelini aldıkları, dolandırıcılık sonrasında sigorta şirketlerin toplam 3 Milyon lira zarara uğratıldığı tespit edildi.
47 ZANLI GÖZALTINDA
Şüphelilerin yakalanması içim Ankara başta olmak üzere 9 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. 47 zanlı gözaltına alınırken, aramalar neticesinde sahte kaza raporları, kaşe, fatura çok sayıda belge ve 3 adet ruhsatsız tabanca ile 8 adet mermi ele geçirildi. Şüpheliler ifade işlemleri sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.
KİMLİK BİLGİLERİNİ KİMLERDEN ALDILAR?
Bunların yanı sıra bazı vatandaşların sürücü bilgileri, kimlik bilgilerinin kullanıldığı, bu yolla onlarca vatandaşın mağdur edildiği anlaşıldı. Polisin böylece, zanlıların vatandaşın kimlik bilgilerini kimlerden ve nasıl temin ettiklerini araştırdığı da öğrenildi.
(İrfan Çalışkan/İHA)

Mali Suçlarla Mücadele, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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