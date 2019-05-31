Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali'ne doğru

Mersin
'in Silifke
ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali
'ne katılacak sanatçılar belli oldu.
Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok, bu yıl 46. kez düzenlenecek olan festivalle ilgili yazılı açıklamasında, etkinliğin 19 Haziran'da başlayıp, 23 Haziran'da son bulacağını belirtti.
Festivalde, Fettah Can
, Pera, Ozan Doğulu
, Cevher, Tuğba Yurt ve Ahmet Şafak
'ın sahne alacağını kaydeden Altunok, "Etkinliklerimiz halka açık ve ücretsiz olarak Anıt Meydanı Göksu
Parkında düzenlenecektir. Festivalimizi, coşku ve heyecanla tüm Silifkeli hemşehrilerimizle birlik ve beraberlik içerisinde kutlamayı arzu ediyoruz." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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