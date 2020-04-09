ABD’li ilaç şirketi Pfizer: Koronavirüsün tedavisi için yeni bir ilacın üzerinde çalışıyoruz, potansiyeli var

Dünyaca ünlü ilaç ve teknoloji şirketleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için ilaç ve aşı geliştirmek için kolları sıvarken, ABD'den umut verici bir açıklama geldi. ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer , koronavirüs ilacı için çalışmaların devam ettiğini açıklarken, üzerinde çalışılan bir ilacın potansiyeli olduğunu duyurdu.

ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer'ın Kovid-19'u yenebilecek bir ilaç geliştirme konusunda hızlı adımlar attığı öne sürüldü.

"İYİLEŞMEYE YARDIM EDECEK POTANSİYELDE"

Pfizer tarafından yapılan açıklamada, "Elde edilen ilk veriler ışığında, bir ilaç adayının koronavirüs hastalarının iyileşmesine yardım edecek potansiyeli bulunduğu tespit edildi" ifadesi kullanıldı.

Şirketin hali hazırda piyasada bulunan bazı ilaçların üzerinde de denemelerin yapıldığı ve bunlarla bağlantılı olacak şekilde değişiklikler üzerinde çalışıldığı belirtildi.

"İLK SONUÇLAR BAŞARILI"

İlacın geliştirilme sürecinde bir dizi testler uygulandığını ve ilk sonuçların başarılı olduğunu ifade eden şirketin araştırmadan sorumlu yöneticisi Mikael Dolsten, "Şirket olarak Kovid-19'la her cephede mücadele etmek istiyoruz. Klinik öncesi çalışmalar, bize geçmişte SARS için geliştirilen bir ilacın koronavirüs olan hastaları iyileştireceğine dair bir potansiyel olduğunu gösteriyor" dedi.